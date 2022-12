Il vostro 2022 elettrico 1 / La Tesla del dott. Carlo

Il vostro 2022 elettrico 1 / Carlo, un medico che viaggia in Tesla, raccoglie il nostro invito a raccontare un anno complicato dai rincari dell’energia. E a voi com’è andata? Raccontatecelo scrivendo a info@vaielettrico.it, con testo e foto.

Il vostro 2022 elettrico 1 /Faccio 60 km al giorno, ecco come contengo i rincari

“Vi seguo da molto tempo e a volte sono intervenuto nei Commenti , per dare il mio parere e il mio contributo. Sono un felice possessore di una Tesla Dual Motor da giugno 2021. Inutile sottolineare tutte le caratteristiche positive dell’auto, che nel vostro sito sono state già ampiamente illustrate, vi voglio invece raccontare la mia esperienza con la ricarica e come sono riuscito a contenere gli aumenti dei costi dell’energia elettrica. Sono un medico e percorro circa 60 km al giorno casa-studio. Nei fine settimana faccio qualche viaggio di piacere e almeno una volta al mese, da Bologna “salgo” in Piemonte a Verbania dai parenti“.

A casa ricarico nelle ore gratis, fuori spendo un euro per 16 km

“Ho un garage di proprietà e carico l’auto la notte a 20A per tre ore. Sfruttando il mio contratto con Enel Energia che mi offre la possibilità di avere tre ore di corrente elettrica gratuita ogni 24 ore. Ogni ricarica notturna gratuita è più che sufficiente a coprire i miei spostamenti settimanali ,mentre nei viaggi del week end mi “difendo” con gli abbonamenti di Enel X Way e BeCharge, spendendo circa 0.35€ a Kwh (circa 1 euro ogni 16 km). Nel mio caso specifico , posso affermare con assoluta certezza che il risparmio in carburante è enorme rispetto a quello di un’auto termica, Quindi io appartengo alla categoria di quelli che non torneranno mai più indietro. Grazie e buon lavoro. Carlo Culot