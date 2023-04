City Plug di A2A: la rivoluzione parte da Brescia

Debutta a Brescia la prima City Plug italiana, l’idea meravigliosa di A2A per coprire la “zona grigia” più critica della mobilità elettrica: la terra di mezzo ancora inesplorata fra la ricarica pubblica e quella privata. Forse non oggi, ma sicuramente molto prima della fatidica data del 2035, quando le elettriche circolanti si avvicineranno al milione di unità, non se ne potrà fare a meno.

Con l’inaugurazione a Brescia, oggi, della prima stazione City Plug di via Boves, infatti, A2A «intende sostenere lo sviluppo della mobilità elettrica privata nei contesti urbani grazie a una soluzione che risponde a esigenze specifiche dei residenti e accessibile anche ai cittadini sprovvisti di un posto auto privato». Mette insomma a disposizione un primo hub di ricarica lenta, prevalentemente notturna, rivolta ai residenti privi di un garage o un posto auto privato dove installare la wallbox per la ricarica del proprio veicolo elettrico. Il rilievo dell’evento è sottolineato dalla presenza alla cerimonia di inaugurazione dello stato maggiore di A2A al gran completo, dall’Amministraotre Delegato Renato Mazzoncini al CEO di A2A E-Mobility Fabrio Pressi. Presenti anche il Presidente di Giugiaro Architettura Fabrizio Giugiaro, e l’Assessore alle Politiche della Mobilità del Comune di Brescia Federico Manzoni.

Mancava un hub di ricarica lenta a costi contenuti…

L’hub di ricarica City Plug di Brescia debutta con sei colonnine, cinque delle quali erogano elettricità certificata 100% “green” a 7,4 kW di potenza accessibili anche ad auto

elettriche con batterie di piccole dimensioni e ibride plug-in. Tutte gestite da un’unica centrale di alimentazione che suddivide i carichi disponibili: se tutte sono occupate, si arriva a poco più di 1,2 kW. Due dispongono di stallo riservato, le altre sono libere. Il design della colonnina è frutto di un concorso interno tra i dipendenti di A2A, poi rivisto e sviluppato da Giugiaro Architettura. Le nuove colonnine garantiscono inoltre all’utente un servizio di ricarica dai costi contenuti.

City Plug di A2A: un’idea da portare in tutta Italia

Nei pianio della multiutility lombarda il modello City Plug sarà esteso alle altre città servite das A2A. In prospettiva a tutto il territorio nazionale, dove la società ha intenzione di espandersi. In orgni area metrololitana gli hub di ricarica dovranno essere più d’uno, in modo da permettere ai proprietari di auto elettrica di ricaricare di notte a una distanza massima di 5 minuti da casa. Già l’accordo con il Comune di Brescia ne include altre due in Via Renato Serra e in Via Torino.

Grazie a un sistema di bilanciamento sulle varie prese, controllato da uno specifico software, permettono di gestire il carico di potenza per mantenere stabile la rete. Al contempo massimizzare il numero di vetture collegate al singolo dispositivo.

«Con queste infrastrutture A2A propone una assoluta novità nella mobilità elettrica: un modello di servizio più capillare e alla portata di tutti, sostenibile per la città e per chi decide di guidare elettrico» dichiara Renato Mazzoncini. «Per il segmento e-mobility il Piano strategico di A2A prevede oltre 280 milioni di euro di investimenti al 2030».

Fabrizio Giugiaro: “Colonnine piacevoli e poco impattanti”

Fabrizio Giugiaro commenta: «Cercare di promuovere la sostenibilità fa parte dei nostri intenti in qualsiasi settore in cui operiamo. Siamo conseguentemente onorati di avere dato il nostro contributo stilistico a questo progetto, che unisce forma e funzione come nella migliore tradizione del nostro design. Il percorso progettuale sviluppato con A2A si è concentrato sul rendere le colonnine piacevoli esteticamente e poco impattanti nel contesto urbano. Con l’obiettivo di creare un oggetto iconico e immediatamente riconoscibile da parte di tutti gli utilizzatori».

Con la loro struttura innovativa e le dimensioni ridotte garantiscono un

ingombro minimo, e si inseriscono armonicamente nell’arredo urbano.

L’accesso alle colonnine del City Plug sarà abilitato attraverso l’App di A2A e-Mobility e la RFID Card e con quelle degli altri provider di servizi di ricarica interoperabili. In prospettiva i prelievi potrebbero integrarsi con i contratti di fornitura domestici. Già oggi i clienti di A2A godono di piani di ricarica a condizioni agevolate.L’obiettivo è arrivare ad installare 1.000 colonnine a bassa potenza a Milano e circa 22 mila in tutto il Paese.

