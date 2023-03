A2A vince a Ozzano: 14 colonnine

L’utility lombarda segna un punto nel territorio dell’Hera, vincendo la gara indetta dal Comune a pochi km da Bologna per dotarsi di una rete di ricarica adeguata. Hanno partecipato sette operatori e

A2A E-mobility ha vinto proponendo installazione, fornitura e gestione di tutte le colonnine individuate nel bando comunale. Con l’assicurazione di alimentarle con energia da fonti rinnovabili e di renderle funzionanti in tempi celeri. Espletati i passaggi burocratici, è verosimile che le ricariche siano funzionanti entro l’anno. Fornendo un servizio non solo a chi vive a Ozzano, ma anche a chi transita sulla via Emilia o in autostrada da e per la Romagna. V

erranno installate colonnine di due tipi: fast (fino a 50 KW in DC) e quick (fino a 22 KW in AC), con possibilità di ricarica di due auto in parallelo. La quick sarà dotata anche della presa per i motocicli elettrici.