BMW GS: la prossima generazione sarà elettrica?

BMW ha presentato l’attesissima nuova generazione del suo GS. Una moto intramontabile che in questa rinnovata veste un po’ rivoluzionaria si proietta decisamente nel futuro. Un futuro che potrebbe essere elettrico?

Tranquilli, la nostra è solo una suggestione. Una scommessa, se vogliamo. Che forse non sarà vincente. Ma chissà…

Se è vero che, per tradizione, BMW ci regala un nuovo GS ogni 10 anni circa, perché non immaginarci la madre di tutte le maxi-enduro sposare le zero emissioni già nel 2030?

Lungi da noi fare ipotesi su quello che oggi non è nemmeno un embrione di idea, ma prima o poi…

Un mito senza tempo

Partiamo dal presupposto che una moto di tale successo, capace di evolversi nel tempo in stile e contenuti senza perdere mai la propria identità, difficilmente sparirà dai radar in un prossimo futuro. Dopo 6 generazioni e più di 40 anni di onorato servizio, il BMW GS è ancora un punto di riferimento mondiale per chi ama viaggiare in moto. Con quel carattere polivalente unico nel suo genere.

In Italia ha contribuito in prima persona ad alimentare una certa “fame” di avventura nei motociclisti e, crediamo, continuerà a farlo nonostante una concorrenza quanto mai agguerrita.

La moto si è poi sempre adattata allo scorrere del tempo – e l’ultimo modello R 1300, a tratti rivoluzionario, ne è un esempio – quindi non vediamo perché anche un mostro sacro come il GS non possa un giorno accogliere il meglio del mondo elettrico.

Magari quando l’evoluzione del settore avrà risolto, o almeno migliorato, alcune delle principali criticità che oggi frenano ancora il mercato delle motociclette alla spina: in primis batterie pesanti e autonomie scarse, ma anche i costi eccessivi.

BMW e la via green

Le premesse, in generale, ci sono. BMW ha infatti già da tempo sposato la mobilità elettrica su due ruote, dimostrando di tenerci. Basta dare un’occhiata agli scooter prestazionali CE 02 e CE 04 per farsi un’idea dello spirito innovativo che aleggia a Monaco di Baviera.

Tuttavia, con le motociclette di caratura superiore, il passo è diverso e tanti costruttori ci vanno ancora cauti. BMW compresa. Troppo impattanti certi limiti (tecnici ma anche emozionali), specie in relazione a modelli come il GS che fanno dell’affidabilità e della versatilità su ogni tipologia di strada e percorso il loro punto di forza maggiore.

Che, però, la Casa tedesca ci provi sembra assodato. Non a caso alcuni mesi fa è stato svelato in Rete un abbozzo di brevetto relativo ad una naked elettrica. Quella che potrebbe trasformarsi nella prima moto a zero emissione BMW.

GS elettrico? Non ora, ma…

In definitiva, si gioca a carte scoperte. Crediamo che BMW voglia avere garanzie certe prima di dare un ipotetico futuro elettrico alla sua iconica turistica stradale. Per non comprometterne la fama di moto “totale”, difesa e tramandata per tanti anni.

E non è detto che certe sicurezze arrivino in tempi stretti.

Se un giorno vedremo in strada una GS elettrica sarà il tempo a dircelo. Per il momento ci teniamo buona questa suggestione. Che poi tanto fantasiosa non è.

