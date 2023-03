È questa la prima moto elettrica BMW?

Un brevetto mostra i possibili futuri piani del colosso tedesco per la mobilità elettrica su due ruote. BMW punterebbe finalmente su una vera moto, attingendo a piene mani dall’esperienza maturata prima con il C Evolution e poi con il CE 04.

BMW è stata infatti tra le prime Case costruttrici a credere nella mobilità elettrica su due ruote. Il suo C Evolution ha fatto scuola in tempi non sospetti, per certi versi aprendo la strada dieci anni fa ad un settore, quello degli scooter cittadini a zero emissioni, che oggi sta crescendo enormemente.

In realtà la Casa bavarese, nonostante sia stata un precursore dell’elettrico, dal concetto di mobilità urbana non si è mai più discostata. Ha lanciato successivamente il tanto chiacchierato CE O4, ma non ha mai voluto fare lo step successivo, per certi versi atteso dai più, cioè quello di puntare sulle vere moto elettriche. Almeno fino ad oggi.

La situazione, infatti, potrebbe presto cambiare, almeno stando a quanto si può dedurre da un brevetto BMW scovato dai colleghi di BikeSocial. Un disegno nemmeno troppo abbozzato di una moto elettrica, dalle sembianze molto simili alla “sorella” termica G310 R, con componenti tecnici ripresi proprio dal CE 04. La costruzione però è più compatta e ha caratteristiche da vera motocicletta.

Il passo che sembra voler intraprendere BMW è quindi quello di utilizzare tecnologie già note e trapiantarle in un nuovo pacchetto motociclistico. Probabilmente anche per contenere i costi di produzione.

La sorella del CE 04

A livello stilistico la moto illustrata ha una forma che ricorda da vicino la G310 R, con una ruota anteriore però più grande. Il design è quello tipico di una piccola naked sportiva.

Interessante anche lo “specchietto” che riguarda il motore, i cui componenti sembrano essere stati “riciclati” dallo scooter CE 04. Se così fosse il propulsore elettrico sarebbe in grado quindi di erogare 42 CV, con una coppia pari a 62 Nm.

Da quello che si può intuire, lo stesso motore è qui inclinato e ruotato in maniera longitudinale. Così come il pacco batteria, più corto e alto, per migliorare in generale la maneggevolezza della moto. Rispetto al CE 04 anche la centralina elettronica ha una nuova posizione.

In arrivo una G310 R elettrica?

Ora, tra il dire e il fare c’è sempre ampio margine. Però questi bozzetti ci dicono che qualcosa bolle in pentola. Anche perché fino ad oggi BMW sull’elettrico ha mostrato alcuni concept ma nulla di più. Con ogni probabilità è stata frenata dagli arcinoti problemi legati all’autonomia, alla ricarica e al peso delle batterie. Ostacoli che, evidentemente, oggi BMW si sente di poter in qualche maniera superare. Almeno sulla carta.

Staremo a vedere, curiosi di sapere se ci sarà in futuro una G310 R elettrica.

