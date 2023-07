BMW CE 02: elettrico e divertente

BMW CE 02 è un piccolo veicolo urbano pensato per il divertimento e destinato ai più giovani. Due versioni: 11kW guidabile dai 16 anni e 4 kW già dai 14. Ma il prezzo?

Non è una moto e non è uno scooter, BMW ha definito il nuovo CE 02 un eParkourer, «una mobilità tutta nuova, capace di offrire grande divertimento di guida in ambiente urbano». Una sfida anche concettuale, che vuole proporre una nuova categoria di veicoli, prima ancora che un singolo prodotto. Vuole essere la «porta di accesso al mondo delle due ruote BMW Motorrad» e lo fa rispettando le regole di Casa.

Come è fatto

Il BMW CE 02 è un veicolo di piccole dimensioni, con un design futuristico, linee originali e muscolose, è costruito intorno a un telaio in acciaio con forcellone posteriore monobraccio.

Il motore è disponibile in due “ciclindrate”: 11 kW, guidabile con patente A1 a 16 anni, oppure depotenziata da 4 kW per essere guidabile con la patente AM a 14 anni o con la B. La velocità massima è limitata rispettivamente a 95 km/h e a 45 km/h.

Il CE 02 è dotato di una batteria da 1,96 kWh nella versione 4 kW e di due della stessa capienza in quella da 11 kW. L’autonomia dichiarata è di 90 km e la ricarica avviene attraverso il caricatore esterno di serie da 900 W oppure con il caricatore rapido da 1.500 W disponibile come optional. Nel primo caso per passare da 0 al 100% servono 2 ore e 40 minuti per l’11 kW. Il peso è di 132 kg (versione da 11 kW) o 119 kg (versione da 4 kW). La sella è a soli 75 cm da terra.

Alla guida

Le modalità di guida sono “Flow” e “Surf” di serie, più “Flash” come optional. Il baricentro è basso e le ruote in lega piccole e larghe contribuiscono a una guida agile e poco impegnativa. I freni sono a disco ed è presente l’ABS all’anteriore. Il CE 04 è dotato anche di ASC (Automatic Stability Control) e RSC (Recuperative StabilityControl). Tanta tecnologia a bordo Immancabile il display TFT che mostra tutte le informazioni: velocità di marcia, stato di carica della batteria e molto altro. Immancabile anche una presa di ricarica USB-C alla quale collegare il proprio smartphone. Proprio lo smartphone diventa infatti parte dell’esperienza di guida. Attraverso l’app BMW Motorrad Connected e al collegamento Bluetooth. «Nella variante HIGHLINE – spiega BMW -, la modalità cradle consente di utilizzare in modo sicuro l’app BMW Motorrad nello smartphone (tenuto in un supporto per smartphone) che funge da display aggiuntivo utilizzando la tastiera sul manubrio». Non si conoscono purtroppo ancora i prezzi che immaginiamo non saranno esattamente popolari, ma che – a logica – dovrebbero essere inferiori a quelli del CE 04 (12.550 €).