Una seconda vita per le batterie Tesla: ma è proprio vero?

Bruno ha sentito dire che le batterie esauste delle Tesla vengono riassemblate negli accumuli domestici Powerwall. Gli pare un'idea tanto rivoluzionaria da non sembrare vera.

“M i è giunta all’orecchio una notizia che se fosse vera sarebbe da stringere la mano a chi ha avuto questa idea.

Mi hanno detto che le batterie utilizzate per le vetture elettriche una volta divenute col passare del tempo troppo poco performanti per continuare ad essere utilizzate per l’autotrazione vengono riutilizzate come batterie di accumulo per gli impianti fotovoltaici.

In particolare mi è stato fatto l’esempio della Tesla che riutilizzerebbe le batterie delle sue auto nei sistemi di accumulo Powerwall.

È credibile? Vi risulta? „ . Bruno Poli