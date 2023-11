Anche Armaroli si dissocia da Report. E si dice attonito (da collaboratore di lunga data del programma di Rai 3) di come è stato affrontato il tema auto elettrica.

La premessa del commento che lo scienziato del CNR ha affidato al suo profilo LinkedIn non lascia spazio a dubbi: “Collaboro da oltre 20 anni con REPORT-RAI3, ho sempre lavorato con grandi professionisti/e. È proprio per questo che la superficialità dell’inchiesta ‘Green Hypocrisy’ del 19 Novembre mi ha lasciato attonito”. In particolare Armaroli fa presente che “il cuore dell’inchiesta è il viaggio nei distretti minerari indonesiani del Nichel. Dove viene documentato un disastro ambientale, attribuito esclusivamente al boom dall’auto elettrica. Non viene MAI detto, in oltre un’ora di reportage, che più del 90% del nichel viene impiegato dall’industria metallurgica. In particolare per produrre acciaio inox, un materiale che si trova massicciamente ovunque (incluse le auto termiche …). La domanda è: il giornalista Giulio Valesini sa e tace, oppure ignora? In un’inchiesta sulla ‘hypocrisy’, il ‘dettaglio’ degli usi finali del nichel non poteva e non doveva essere ignorato“.

“Il giornalista Valesini sa e tace o ignora? Informazione un tanto al chilo…”

Secondo Armaroli “questa inchiesta ha minato la credibilità e l’autorevolezza di una trasmissione storica del servizio pubblico. E sfocia addirittura nel cattivo gusto quando vuole per forza attribuire all’esplosione di una batteria (quale batteria? non è chiaro…) il tragico incidente in cui sono morti una collega del CNR di Napoli e un laureando che viaggiava con lei su un prototipo di auto termica da ibridizzare… La forzatura ingiustificata sulle cause del disastro lascia letteralmente basiti“. Non basta: secondo il professore altro pessimo lavoro di informazione è stato fatto sul potenziale sito di estrazione di titanio in Liguria. “Si attribuisce questo progetto alle necessità minerarie della ‘transizione ecologica’. Valesini però non dedica una sola parola per illustrare a cosa serve il titanio, che invece non ha particolari profili di impiego per la transizione energetica. Di nuovo: sa e tace o semplicemente ignora?“. Conclusione: “La serata contiene altra informazione un tanto al chilo“. Una stroncatura su tutta la linea.