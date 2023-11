I cinque “scivoloni” della trasmissione Report

Il professor Alessandro Abbotto insegna Scienza dei materiali all’Università Milano Bicocca, è proprietario di due auto elettriche, è un amico di lunga data di Vaielettrico; dopo ver assistito all’ultima puntata di Report non ha resistito, ci dice, a scrivere di getto queste tre pagine, di cui lo ringraziamo.

di Alessandro Abbotto∗

«Green hypocrisy. La rivoluzione verde, come tutte le rivoluzioni, non è un pranzo di gala». Così intitola in primo piano la homepage del sito web ufficiale della trasmissione di RAI3 che, più e più volte, per bocca del conduttore Sigfrido Ranucci e dell’inviato Giulio Valesini nell’inchiesta andata in onda domenica 19 novembre, ha puntato il dito contro la rivoluzione verde della mobilità elettrica, colpevole di distruggere intere parti del pianeta per un’illusione di transizione ecologica nella parte benestante del mondo, dall’Europa agli Stati Uniti.

Report ovvero, è sempre colpa dell’auto elettrica

Precisa Report nella sua homepage: «Deforestazione, centrali a carbone, interi villaggi sgomberati con la forza, scarti chimici nelle acque, operai bruciati vivi, schiavi bambini, fauna e flora devastate, incidenti mortali. Sono il prezzo nascosto dell’auto elettrica. La rivoluzione verde, infatti, come tutte le rivoluzioni, non è un pranzo di gala».

Sotto inchiesta è innanzitutto la stessa Commissione Europea, colpevole di aver deciso che «dal 2035 si potranno vendere solo veicoli elettrici».

Scivolone n. 1. Zero emissioni dal 2035

La Commissione Europea ha deliberato che dal 2035 si potranno vendere solo veicoli con zero emissioni, non solo veicoli elettrici. È una cosa ben diversa. La decisione, in realtà presa dal Consiglio Europeo il 28 marzo 2023, indica che le emissioni debbano essere nulle. Non si parla da nessuna parte che debbano essere per forza veicoli elettrici.

Per maggiore precisione, nell’ambito del pacchetto “Fit for 55” il Consiglio ha adottato un regolamento che fissa livelli più rigorosi di prestazione in materia di emissioni di CO 2 per le autovetture e i furgoni di nuova costruzione. Le nuove norme puntano a ridurre le emissioni prodotte dal trasporto su strada che detiene la percentuale più elevata di emissioni prodotte dai trasporti (circa un quarto di tutte le emissioni). E forniscono all’industria automobilistica la giusta spinta a progredire verso una mobilità a zero emissioni, garantendo la continua innovazione nell’industria.

Le nuove norme fissano i seguenti obiettivi:

a) riduzione delle emissioni di CO 2 del 55% per le auto nuove e del 50% per i furgoni nuovi dal 2030 al 2034 rispetto ai livelli del 2021;

b) riduzione delle emissioni di CO 2 del 100% sia per le autovetture nuove che per i furgoni nuovi dal 2035.

Se si dimostrerà (come sostengono rispettivamente Germania e Italia) che i combustibili sintetici e i biocombustibili sono ad emissioni zero, allora nulla impedirà di vendere automobili nuove con motore a combustione interna.

Scivolone n. 2. Il nickel

Quindi Report ha descritto la filiera del nickel, con Ranucci e Valesini che hanno dato la colpa dell’estrazione del nickel alla mobilità elettrica.

Vediamo come stanno veramente le cose. Il nickel si usa principalmente nelle batterie dei veicoli elettrici? La risposta è: no. L’International Energy Agency (IEA), l’autorevole organismo intergovernativo fondato nel 1974 e che rappresenta il riferimento principale nel settore energetico a livello mondiale, nella sua ultima pubblicazione annuale sul settore del trasporto elettrico (Global EV Outlook 2023) scrive chiaramente che solo il 10% della domanda di nickel è legata alle batterie dei veicoli elettrici. Cinque anni prima, periodo al quale si riferiscono molte notizie dell’inchiesta di Report, la quota di domanda legata al trasporto elettrico era il 2%!

Da qui la mia domanda. Ma se Report ha molto a cuore la filiera del nickel (e su questo sono totalmente d’accordo), non sarebbe più corretto, intendo dal punto di vista giornalistico, cominciare prima a indagare dove va a finire il 98% del nickel estratto prima di dare la colpa alla transizione verde che ha un ruolo assolutamente minoritario?

La risposta la fornisce sempre l’IEA. Nell’ultimo anno, delle circa 3 milioni di tonnellate di nickel usato, solo circa 200mila sono legate al mondo del trasporto elettrico. Il resto, ovvero oltre il 90%, viene utilizzato per altre batterie (ad esempio smartphone, tablet, notebook ecc., mai citati neanche una volta nell’inchiesta), leghe metalliche e altri utilizzi vari.

Il principale, di gran lunga, uso finale del nickel (oltre il 70%) è nell’acciaio inox. L’acciaio inox è una comune lega a base di ferro. E’ molto utilizzata fin dall’inizio del Novecento in tutti quei casi dove è necessario limitare la degradazione (ossidazione e corrosione) del comune acciaio. Lo troviamo nella filiera dell’acqua potabile, del cibo, dell’industria del calcestruzzo, dell’industria che opera a temperatura elevate e, più in generale, delle costruzioni, della medicina, dell’aviazione, del cibo e del catering e, infine, anche dell’ambito militare.

Da cui la mia seconda domanda. Se il nickel – la cui estrazione in Indonesia, è vero, è ad alto impatto ambientale e sociale – trova il 90% dei suoi utilizzi in tantissimi ambiti, dal cibo e dalle bevande alla medicina, al militare, perché prendersela con la mobilità elettrica che entra solo in piccolissima parte?

Scivolone n. 3. Le batterie LFP

D’accordo, si può convenire che per adesso il nickel in effetti non c’entra molto col settore della mobilità elettrica ma tra 10 anni o 20 anni quanto tutti guideremo elettrico allora cosa succederà?

A parte il fatto che Report, neanche per un secondo, fa questa precisazione, anche qui vediamo come stanno esattamente le cose. Il nickel nelle batterie si trova nella tipologia “litio nickel manganese cobalto ossido” o NMC, che è oggi quella preponderante per tutti gli usi, non solo nei veicoli elettrici, ma anche negli smartphone, tablet, notebook ecc.

Mentre nel campo degli smartphone nessuna si sta preoccupando di sostituirle (ma questo a Report non interessa perché non è legato alla transizione verde o forse perché nessuno intende rinunciare al telefonino, che quindi rimane intoccabile) nel campo dei veicoli elettrici ormai le NMC rappresentano il passato. Sempre l’IEA ci informa che nel 2022 ormai le “vecchie” batterie NMC rendono conto solo del 60% del mercato finale.

All’orizzonte stanno emergendo le nuove batterie litio ferro fosfato (LFP), dove non c’è il nickel e neanche il cobalto. Ormai tutte le principali case automobilistiche propongono nel 2023 i modelli a bassa-media autonomia (ma più che sufficiente per la quasi totalità delle necessità di movimento quotidiane) con batterie LFP, relegando le NMC alle automobili con maggiore autonomia, esattamente quelle che gli imperterriti sostenitori del diesel da mille chilometri cercano ostinatamente.

La transizione da NMC a LFP è guidata dalla Cina (altra colpa del vecchio continente, che non è mai entrato in gara nella transizione verde), che al momento ne controlla il 95% del mercato. Le batterie LFP sono già oggi la scelta principale per il trasporto pesante, col oltre il 95% dei TIR prodotti in Cina già equipaggiati con batterie LFP fin dal 2021.

La superiore durata e il costo inferiore delle batterie LFP ne fanno la scelta preferita non solo per via del chilometraggio necessario negli utilizzi commerciali, ma anche perché il costo (inferiore per le batterie LFP) è un fattore importante nel settore degli autobus e camion dove oltre la metà degli acquisti avviene tramite leasing o prestito. Infatti, non è un caso che i nuovi modelli economici di automobili elettriche sotto i 20mila euro, annunciati per il 2024 e 2025, sono tutti a batterie LFP.

In conclusione, mentre il mondo della mobilità elettrica farà presto a meno del nickel, e anche del cobalto, non lo stesso possiamo dire per la nostra irrinunciabile elettronica portatile e per tutto il mondo dell’acciaio inox, dall’industria manufatturiera al cibo e al catering.

Scivolone n. 4. Il litio

Forse, intuendo proprio quanto appena detto (ma solo intuendo, senza mai dirlo nella loro

inchiesta), i videogiornalisti si sono quindi concentrati sul litio, che proviene da due fonti principali, le saline e la salamoia del Cile e le rocce dell’Australia (quest’ultima fonte dimenticata nell’inchiesta). Perché sarà pur vero che la mobilità elettrica non userà più il cobalto e il nickel ma il litio, quello sì, continuerà ad usarlo per sempre.

È vero, il litio sarà un protagonista della mobilità elettrica ma, anche qui, non per sempre. La ricerca mondiale è concentrata da anni a sostituire il litio con il sodio, un metallo abbondante e presente dappertutto (ne abbiamo oceani pieni, per la presenza del cloruro di sodio, il comune sale utilizzato in cucina). Sempre l’IEA ci informa che nel corso dell’ultimo anno sono comparse, o lo saranno a breve, le prime industrie produttrici di batterie al sodio lithium-free. La Cina ha una capacità produttiva già oggi di 100 GWh, con almeno 30 impianti produttivi operativi o in fase di realizzazione.

La chimica del sodio ha l’enorme vantaggio di fare affidamento su materie prime a basso costo rispetto al litio, il che porta a batterie più economiche completamente evitando la necessità di estrarre minerali critici. Si stima che la nuova batterie a ioni di sodio sviluppata dal colosso cinese CATL (più volte citata nell’inchiesta di Report ma mai per questo motivo) costerà il 30% in meno rispetto a una batteria LFP, a sua volta già molto meno costosa delle attuali e obsolete batterie NMC con nickel e cobalto.

Numerose case automobilistiche hanno già annunciato auto elettriche con batterie a ioni di sodio, come la Seagull della cinese BYD, prima casa costruttrice al mondo di veicoli elettrici, che dichiara un’autonomia di 300 km e un prezzo di vendita poco superiore a 11mila dollari.

Scivolone n. 5. Il titanio

Poi arriva il turno del titanio, specificamente il biossido di titanio, colpevole adesso di distruggere un parco in Liguria in nome della transizione ecologica.

Qui c’è poco da dire. Nella frenesia di attaccare la rivoluzione verde la redazione ha mancato di vedere che il biossido di titanio, TiO 2 , oggi trova impiego principalmente nel settore delle vernici (le stesse che, con ogni probabilità, coprono le pareti bianche della redazione di Report e delle case dei loro giornalisti) e dei rivestimenti superficiali, della plastica, della carta e del cartone, dei catalizzatori (ad esempio nel campo del trattamento anti-inquinamento in campo architettonico), dei materiali per la protezione da raggi-UV (creme solari), dei precursori di pigmenti colorati e dell’elettroceramica.

Nella produzione automobilistica, il titanio è presente ma non viene considerato critico per il suo utilizzo nei veicoli. Si trova ad esempio all’interno del sistema di scarico dei veicoli a benzina o nei motori a combustione come parti di bielle, valvole e molle.

E’ certamente un componente importante anche delle batterie dei veicoli elettrici (negli anodi a litio-titanio) e i veicoli Tesla contengono una protezione sottoscocca in titanio che protegge dagli incendi della batteria, ma il suo utilizzo è largamente minoritario rispetto, ad esempio, al titanio utilizzato come pigmento nelle vernici o per la plastica bianca.

Ma cosa vi ha fatto l’auto elettrica?

In conclusione, l’inchiesta di Report si è resa colpevole di tutta una serie di scivoloni non trascurabili. Sarebbe bastato rivolgersi ad esperti del settore o leggere l’ultimo rapporto (report, è il caso di dirlo) della principale autorità nel settore, l’IEA. A meno che, quando le batterie per veicoli elettrici (ma non le altre) saranno tutte lithium, cobalt e nickel-free allora, pur di andare contro la transizione verde nel settore dei trasporti, la trasmissione magari deciderà di prendersela anche col comune sale da cucina.

Da qui la mia ultima domanda, che forse racchiude tutto il senso dell’inchiesta: Ma cosa vi ha fatto l’automobile elettrica da odiarla così tanto da dar voce al 15% di automobilisti che guidano ancora super-inquinanti veicoli Euro 0, 1 e 2 e che ormai negli altri paesi sono scomparsi? Sarei sinceramente curioso di avere la risposta.

∗Insegna Scienza dei materiali all’Università Milano Bicocca, è presidente della Divisione di Chimica Organica della Società Chimica Italiana, coordinatore nazionale dei Giochi e Campionati Internazionali della Chimica della Società Chimica Italiana, co-chair del XXVIII Congresso Nazionale della Società Chimica Italiana (Milano, 26-30 agosto 2024).

