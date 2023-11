Report fa a pezzi l’auto elettrica: reazioni e commento

Report fa a pezzi l’auto elettrica e la sua filiera, sollevando l’indignazione dei lettori, colpiti dai toni anche di altre trasmissioni Rai, come il TG2 Motori. Vaielettrico risponde. Le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Report? “Fanno finta di non vedere i danni della filiera del petrolio”

“È inutile che vi mandi il link all’attacco frontale di Report all’auto elettrica, perché da ieri se ne parla moltissimo. Si sposa bene con gli attacchi dei mesi scorsi di Formigli. Inutile dire che questi servizi fanno disinformazione, perché ingigantiscono un problema facendo finta di non vederne un altro (la filiera del petrolio) molto piu gigantesco. Il tutto accade perché stiamo assistendo ad una saldatura pericolosa tra interessi economici. Dei petrolieri che fanno disinformazione in mala fede, ad un mondo che invece percepisce la mobilità elettrica come qualcosa per benestanti. E dunque nemica del popolo ed anche, in parte (sbagliando) dello stesso ambiente. Serve assolutamente una risposta autorevole (ad esempio da Armaroli ed Abbotto) che però dovrebbe avere altrettanta visibilità mediatica! Se Ranucci non è disonesto dovrebbe concederla!!“. Marco Scozzafava

“Ho visto , ma la mia prossima auto sarà comunque elettrica”

“Ho trovato questo articolo on line di Report, la trasmissione televisiva di Rai Tre. Si spiega che nella prossima rivoluzione dell’auto elettrica, ci sarebbe dietro la costruzione delle batterie, sfruttamento umano e ambientale. Ma dico con il petrolio, non hanno fatto guerre su guerre? Saluti, e scusate per il disturbo. Ma sono molto arrabbiato quando vedo i detrattori dell’auto elettrica, che comunque sarà la mia prossima auto“. Daniele Fabbri – Jesi (Ancona). Non solo Report: “Anche il TG2 Motori…”

“A nche domenica su TG2 Motori la redazione ha dato più peso alle voci che battono su alternative alle BEV, ovvero idrogeno e ICE, con non si sa quali carburanti. Aggiungiamo che puntano sulla filiera ICE che andrebbe persa e alla bassa produttività italiana in base ai costi industriali. Mi domando: se abbiamo costi energetici alti e scarsa produttività non salta all’occhio che forse è sbagliato il sistema su cui si sta puntando? Se i costi energetici sono alti, forse sarebbe più utile incentivare le rinnovabili con i picchi diurni per abbassare il costo dell’elettricità proprio quando le industrie sono in funzione! Questo ridurrebbe di molto il costo d’elettricità ed aumenterebbe la produttività. Ma poi, perché gli operai sono poco produttivi? Sarà per le ore di lavoro in ambienti non proprio piacevoli, non pagate a sufficienza? O perché le aziende non mirano ad organizzare il lavoro in maniera più fluida, ma solo a chiedere più ore per stare dietro alle commesse, senza migliorare la catena organizzativa? Se credono di fermare l’avanzata delle BEV, è meglio che chiudano tutte le fabbriche già da ora: così ci faremo solo del male “ . Roberto

Al netto di alcune amenità il problema esiste e va affrontato

Risposta. Abbiamo visto la puntata di Report. Il conduttore, Sigfrido Ranucci, è partito con le solite sparate, tipo “una Tesla costa 70 mila euro“, quando si può comprare con 30 mila di meno. Per poi intervistare un tale che sta caricando l’auto a Roma e al quale viene chiesto come si trova con l’elettrico. Risposta: “De merda...”. Vabbé, siamo in tivù… Per il resto Report solleva temi che anche a noi stanno a cuore, come la sostenibilità della catena di approvvigionamento delle materie prime per le batterie. Ce ne siamo occupati più volte, riferendo quel che stanno facendo le Case auto e, soprattutto, invocando controlli più rigidi da parte della UE. Non c’è più alcun dubbio sul fatto che le auto elettriche siano le più sostenibili nell’intero ciclo di vita. E neppure sul fatto che l’industria del petrolio abbia fatto danni ben peggiore nella parte più svantaggiata del mondo. Ma questo non può essere un alibi: la UE dovrebbe orientare il mercato verso auto più piccole e sostenibili, con batterie di dimensioni contenute interamente riciclabili. Purtroppo il mondo va da un’altra parte, come dimostrano gli spot che la Rai manda in onda. È la stessa Rai che, per inciso, paga un ottimo stipendio a Ranucci. Abbiamo visto la puntata di Report. Il conduttore, Sigfrido Ranucci, è partito con le solite sparate, tipo “o“, quando si può comprare con 30 mila di meno. Per poi intervistare un tale che sta caricando l’auto a Roma e al quale viene chiesto come si trova con l’elettrico. Risposta: “De merda...”. Vabbé, siamo in tivù… Per il resto Report solleva temi che anche a noi stanno a cuore, come la sostenibilità della catena di approvvigionamento delleCe ne, riferendo quel che stanno facendo le Case auto e, soprattutto, invocandoda parte dellaNon c’è più alcun dubbio sul fatto che le auto elettriche siano le più sostenibili nell’intero ciclo di vita. E neppure sul fatto cheabbia fatto danni ben peggiore nella parte più svantaggiata del mondo. Ma questo non può essere un alibi: la UE dovrebbe orientare il mercato verso auto, con batterie di dimensioni contenutePurtroppo il mondo va da un’altra parte, come dimostrano gli spot che la Rai manda in onda. È la stessa Rai che, per inciso, paga un ottimo stipendio a Ranucci.