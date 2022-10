A Olbia si parla di elettrico in acqua (20/10)

I turisti in Sardegna vengono accolti dai fumi scuri dei traghetti, ma l’oltraggio ambientale ed economico si vede bene anche in spiagge da sogno come Cala Luna dove si sente forte la puzza del carburante fossile. Senza dimenticare gli sversamenti inquinanti su acque cristalline. Un orrore.

Il convegno a Olbia

Questioni tutte aperte. C’è anche da capire come si proceda sul cold ironing (l’elettrificazione delle banchine) visto che nel Pnrr sono destinati 700 milioni a 41 porti italiani. Poco si muove, ma domani (20 ottobre) c’è un convegno a Olbia sulla nautica sostenibile.

S’intitola “The blue economy goes green: ripensare la nautica” ed è promosso dal centro regionale di programmazione che gestisce i fondi Ue. L’appuntamento è fissato per domani, giovedì 20 ottobre, a partire dalle 9, al museo archeologico di Olbia.

Folta la squadra dei politici. Intervengono: l’assessore regionale alla programmazione Giuseppe Fasolino, Settimo Nizzi (sindaco di Olbia), Francesca Raimondi (Commissione Europea, DG REGIO), Massimo Deiana (presidente autorità di sistema portuale del mare di Sardegna) e Massimo Temussi (direttore centro regionale di programmazione).

Partecipano anche alcuni marchi della nautica elettrica

Questa la parte istituzionale. Tra i relatori ci sono alcuni rappresentanti del mondo della nautica elettrica. Ricordiamo Carlos Vassallo, responsabile vendite per l’area del Mediterraneo per X Shore. Una delle aziende più presenti sul mercato e con un progetto di industrializzazione necessario per poter avviare un vero processo di decarbonizzazione del settore (leggi qui).

Interverrà anche William Gobbo, Ceo e presidente di Sealance che sta lavorando per offrire non solo motori ma anche batterie capaci di aumentare l’autonomia delle imbarcazioni elettriche (leggi qui).

Tra i relatori anche Michele Solari di Barchelettriche che porta da tempo sul mercato imbarcazioni con il motore alimentato dalla batteria (leggi qui).

Infine Michele Bolpagni, country manager di Aqua SuperPower che ha dotato di colonnine fast i più importanti porti del Mediterraneo (leggi qui). Sono stati invitati anche ospiti internazionali dalla Grecia e dalla Corsica.

