Sealance punta alla potenza con i motori marini DeepSpeed. I due nuovi jet annunciati dall’azienda arrivano rispettivamente a 220 e 500 kW. Il traguardo però è più ambizioso visto il target commerciale: i grandi yacht di lusso e le barche da lavoro. Questa scelta ha portato all’abbandono del jet meno potente: il 120e.

E ora Sealance assume ingegneri ed esperti di finanza

Andato più che bene il crowdfunding – un record con 2,9 milioni raccolti in soli 17 giorni – Sealance, guidata dal managerWilliam Gobbo, ha, quindi, messo il turbo allo sviluppo aziendale. Ecco l’annuncio sulla ricerca di nuovo personale: “Sono sei nuove assunzioni con cinque ingegneri progettisti per il team R&D e uno strategist esperto in finanza internazionale”.

Ma i motori? “Estendiamo la gamma dei jet DeepSpeed con due nuovi modelli di fascia alta il cui arrivo è già previsto nel 2021. Sono il DeepSpeed 420 e il DeepSpeed 780”. Vediamo i dati tecnici. Il DS 420 con una potenza di 220kW e 560 Nm di coppia “in condizioni di picco arriva a generare una spinta equivalente ad un motore da 420 cavalli (360 cv equivalenti, invece, in uso continuativo)”. Ma per quale barca? “E’ stato concepito per scafi veloci da diporto e ottimizzate le andature nell’ordine dei 40-45 nodi, dove raggiunge la sua massima efficienza propulsiva”.

Con il DS 780 Sealance vara il motore da 500kW

L’altro modello annunciato da Sealance è il DeepSpeed 780. Questo jet si caratterizza per una potenza di 500kW e 1500Nm di coppia che “permette di generare in modo continuativo una spinta equivalente ad un motore da 780

cavalli”. La destinazione? “E’ stato concepito per essere montato su unità da lavoro o imbarcazioni pensate per navigare centinaia di ore l’anno”. Le velocità? “E’ stato ottimizzato per raggiungere la sua massima efficienza nel range di velocità da 16 a 26 nodi su scafi semi-plananti, ma che può essere impiegato anche su scafi plananti nel qual caso permette di raggiungere velocità maggiori”.

I motori Sealance per i grandi yacht di lusso e forse un motore da 1200 CV

I due nuovi modelli si aggiungono al jet DS 280RE, mentre da Sealance fanno sapere di non voler proseguire ”nello sviluppo del modello meno potente ovvero il 120e”. Una esigenza legata alla strategia di posizionamento “sul mercato dei grandi yacht di lusso e delle grandi imbarcazioni commerciali”.

Secondo indiscrezioni c’è l’obiettivo di realizzare un modello da 1.200 CV con coppia da oltre 2.100 Nm. Obiettivi che fanno ben sperare in una nautica elettrica non solo riservata alle acque interne e al diportismo di corto raggio, ma al mondo dei grandi yacht, molto più inquinanti rispetto alle piccole barche dei diportisti, e delle barche di lavoro.

