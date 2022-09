Pulse 63, in acqua il nuovo gommone elettrico

Pulse 63 approda in acqua. Il gommone pensato, progettato e costruito in elettrico è pronto per essere mostrato nelle fiere, debutto al Salone di Genova, e per i primi test in acqua.

Lo avevamo annunciato l’anno scorso (leggi qui) e ora Negrinautica ed RS Electric Boats sono pronti per far salire tutti a bordo.

Motore entrobordo da 47 kW e velocità massima da 23 nodi

Iniziamo dai dati tecnici e dalle prestazioni: motore da 47 kW, velocità massima di 23 nodi e un’autonomia che varia da 100 miglia nautiche (185 km) a 5 nodi a 25 miglia nautiche (46 km) a 23 nodi. Non siete soddisfatti? Si può allungare l’autonomia con altri ulteriori 36 kWh di batteria.

Le batterie da 45 kWh di capacità sono di derivazione automobilistica e sono alloggiate in un box progettato appositamente “per la massima protezione da agenti esterni e urti“.

Si parla tanto di sicurezza e i produttori sottolineano più volte questo aspetto: “Il Pulse 63 è infatti conforme alla ISO TS 23625 in materia di batterie a bordo grazie anche al Battery Management System sviluppato in house da RS”.

Lo scafo con materiale da riciclo

Ci siamo concentrati sul sistema di propulsione, fondamentale quando si parla di elettrico dove le prime domande sono relative soprattutto all’autonomia, ma è interessante anche il discorso superficie a disposizione. “Ha più spazio a bordo rispetto ad un tradizionale fuoribordo ed è disponibile in quattro versioni: Leisure, Lavoro, Coach e Superyacht“. E’ possibile anche una personalizzazione di Pulse 63”.

Un elemento evidenziato da Negrinautica ed RS Electric Boats è la genesi elettrica: “Specificamente concepito per la propulsione elettrica Pulse 63 presenta uno scafo unico con forme disegnate per ridurre la resistenza, favorire rapide accelerazioni e aumentare l’autonomia. Non si tratta dunque della semplice elettrificazione di uno scafo ma di un progetto totalmente nuovo con linee d’acqua e design studiati appositamente per la propulsione elettrica“.

L’imbarcazione è realizzata con materiali ecosostenibili (PET e carbonio riciclati, fibra di lino e resine bioderivate) per offrire un prodotto green anche sotto l’aspetto dei materiali utilizzati.

Barca di servizio durante le regate

Il Pulse 63 sarà presentato ufficialmente al Salone Nautico di Genova (nello stand Negrinatica / RS nell’area sostenibilità insieme all’RS21).

Non solo Genova, ma anche Sardegna dove il gommone dal 28 settembre al 2 ottobre offrirà supporto al Campionato Italiano RS21 (RS Electric è partner della classe RS21) in Sardegna presso la Marina di Puntaldia (leggi qui) per poi organizzare una serie di giornate di test drive fino alla fine dell’anno.

