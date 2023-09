100 mila km in EQA Mercedes e non sentirli

100 mila km in EQA Mercedes: li ha percorsi Pietro, senza problemi. Un traguardo che suscitano alcune riflessioni sull’avversione all’elettrico. Altri lettori condiviso il loro bilancio su percorrenze ancora più importanti: come Lorenzo, 165 mila km con la Renault Zoe, o Gabriele, 300 mila con la e-Golf.

100 mila km in EQA, girando per l’Europa senza patemi

“100, e non sentirli…E non parliamo di anni, ma bensì di km e ben 100.947 per l’esattezza in due anni e 1/2. Tutto questo alla faccia dei vari detrattori, saputelli, spara sentenze, terrapiattisti. Perché poi.. stringi stringi, questi sono, terrapiattisti, accomunati da spessa refrattarietà alla scienza e al progresso. Proprio ieri la mia Mercedes EQA ha valicato questo bel traguardo. Tutto ciò senza patemi, senza inconvenienti, girando per l’Europa (avendo l’accortezza di non superare il 40° parallelo). Basta sterili polemiche, anche perché sono fini a se stesse, il futuro è ormai tracciato. Vedo moooolto difficile che nazioni come Germania, Giappone, Cina e molta altre dicano ora.. ops scusate ci siamo sbagliati ma ha ragione quel noto ministro progressista italiano. Per fortuna non si tornerà mai più indietro. Gli esempi non mancano nella storia umana“.

Ci davano dei pazzi anche quando comprammo i primi Macintosh…

“È come se si fosse detto agli uomini del neolitico ‘spegni quel fuoco perché brucia‘…non saremmo qui ora a parlarne…Oppure, epoca molto più recente, quando acquistai il primo Macintosh Classic nel ’90, tutti mi diedero del pazzo perchè l’informatica era altro.…Era solo un futuro targato Windows. Guarda un po’ invece dove siamo arrivati. Concludo per dire che non c’è più spazio per le sciocchezze da trogloditi che ancora si sentono e leggono. Direi di lasciarli al loro destino, anche perché se vorranno ancora muoversi prima o poi dovranno sedersi su una batteria con le ruote, volenti o nolenti. É solo questione di tempo…. come con mamma Apple. Allego le foto più “belle” della mia auto, ovvero il retro e un tre quarti di poppa. Perchè, diciamolo…Il frontale non è molto cool (speriamo in prossimi restyling con aspetto più ‘elettrico’, come per l’ultima CLA presentata a Monaco)“. Pietro Vigliani

Risposta. Che dire? Solo che in genere parla male delle auto elettriche chi non ne ha mai guidata una. Mentre chi ci ha già fatto tanti km…