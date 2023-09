Solo elettriche costose? NEIN dei sindacati tedeschi

Solo elettriche costose nei Listini delle grandi Case auto? No, dice il sindacato tedesco IG Metall: servono prezzi più bassi per farne un fenomeno di massa.

C’è aria di crisi nella fabbrica EV di Volkswagen

IG Metall è un sindacato molto potente, con un piede nella stanza di comando dei grandi produttori tedeschi. A cominciare dal gruppo Volkswagen. E proprio in questi giorni sta facendo il punto sulla transizione all’elettrico in quel di Zwickau, la città che ospita il principale stabilimento VW convertito alle auto a batterie. Non senza problemi, dato che la stasi delle vendite sta cominciando a causare i primi tagli nel personale. 270 dipendenti a tempo determinato dovranno andarsene e molti degli altri 2.000 addetti con contratti precari temono ora per il proprio posto di lavoro. La Volkswagen prevede poi di ridurre la produzione in ottobre e di chiudere un’intera linea per almeno due settimane. Tutto questo in un sito che occupa 10.000 persone.

Solo elettriche costose? No, servono modelli alla portata di chi ha uno stipendio medio

“La riduzione dei posti di lavoro a Zwickau dovrebbe essere un campanello d’allarme per tutti coloro che sognano di continuare come prima“, avverte Dirk Schulze, direttore del distretto Berlino-Brandeburgo-Sassonia della IG Metall. “Le case auto e i fornitori devono accelerare la svolta della mobilità, investendo in auto più piccole, oftware e digitale”. E per competere soprattutto con la Cina, dovrebbero immettere rapidamente sul mercato modelli elettrici a basso costo. Ma la Volkswagen, dopo avere interrotto la produzione della piccola e-Up, continua a ritardare l’arrivo della nuova citycar elettrica ID.2, ora posticipato al 2026. Il sindacato vorrebbe fare della Germania dell’Est il polo produttivo dell’elettrico VW in Europa. E ora chiede una rapida espansione della rete di ricarica, con costi al kWh più accessibili. Insistendo sul fatto che i produttori dovrebbero offrire modelli che un salariato medio possa permettersi. Oggi l’elettrica tedesca meno costosa, la VW ID.3, parte da 40.900 euro: fuori portata.