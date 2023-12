Webinar sulla ricarica, la parola a Circontrol

Nuovo appuntamento l’11 dicembre con i nostri webinar sulla ricarica: il prossimo ospite sarà l’azienda spagnola Circontrol. E’ uno dei principali produttori europei di sistemi di ricarica per veicoli elettrici, ora lanciatissimo alla conquista del mercato italiano.

Circontrol va all’attacco con un’offerta che conta 25 deversi prodotti, tutti pensati per facilitare l’esperienza delle ricarica per veicoli elettrici.

Spazia dalle wallbox domestiche alle colonnine in AC fino a quelle HPC in corrente continua. Di recente ha presentato due prodotti: le colonnine da 22 kW eVolve Smart, ora abilitate al pagamento contactless senza registrazione, dotate di una connettività anche wi fi e di un nuovo software con standard OCPP 2.01 Ready, e la wallbox domestica Genion One che permette di sfruttare al 100% l’energia autoprodotta da fotovoltaico.

E nella ricarica in corrente continua (DC) Circontrol è stata tra le prime aziende ad intuire le potenzialità di colonnine modulari da 25 a-150 kW, meno costose e più flessibili delle HPC ma comunque in grado di rifornire qualsiasi vettura con più di 100 km in un’ora. Da oltre un anno produce anche caricatori ultrafast fino a 400 kW, già in funzione a Madrid.

Il Sales country manager Italia Marco Vitali illustrerà tutte le novità presenti e future ai lettori di Vaielettrico, a progettisti e installatori nel webinar organizzato dal nostro sito e in calendario per l’11 dicembre, dalle ore 18 alle ore 19.

L’iscrizione al webinar con Circontrol è gratuita, previa registrazione a questo link. Seguiranno le credenziali per l’accesso alla nostra “aula” sulla piattaforma ZOOM.

I partecipanti potranno come sempre intervenire con domande e osservazioni, utilizzando la chat. Moderatore dell’evento sarà il nostro co fondatore Massimo Degli Esposti.

-Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube–