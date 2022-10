Circontrol, la Casa per tutte le ricariche

Circontrol, la Casa per tutte le ricariche. L’azienda spagnola produce l’intera gamma: dalle wall-box domestiche più semplici alle HPC da 400 kW. Martedì 18 terrà un webinar di aggiornamento , con il country manager Italia, Marco Vitali. Abbiamo chiesto a Vitali che cosa si propone Circontrol per il mercato italiano.

Ci racconti anzitutto come e quando è nata Circontrol…

“Circontrol è stata fondata nel 1997, quando ancora di auto elettriche non si parlava. Già nel 2008 abbiamo lanciato sul mercato la prima wall-box, al tempo un dispositivo piuttosto semplice ma che faceva il suo lavoro egregiamente. La prima colonnina in DC è arrivata nel 2011 e da allora la gamma è cresciuta coprendo praticamente tutte le potenze, AC e DC. Oggi il 95% della produzione dell’azienda è concentrata sulle ricariche. Il residuo è costituito da sistemi di guida per parcheggi indoor“.

Da quando siete arrivati in Italia?

“Circontrol è sempre stata un’azienda votata all’export, ma l’internazionalizzazione vera e propria è iniziata nel 2020, partendo da Francia e Italia. Per poi estendersi via via agli altri principali mercati. Siamo cresciuti molto negli ultimi anni. Oggi Circontrol ha 260 dipendenti e un fatturato di oltre 60 milioni, purtroppo un pò rallentato dallo “shortage” a livello planetario di componenti e materie prime. Offriamo tutte le soluzioni di ricarica, dalle più semplici in AC alle più sofisticate e potenti in DC. Potrei fare tanti esempi: cito solo la wall-box con wi-fi, schermo a colori e sensore anti black out“.

Anche in Italia sta accelerando l’installazione di colonnine DC ad alta potenza: nell’ultimo trimestre, secondo l’indagine di Motus-e, il 45% delle 2 mila ricariche entrate in servizio. Come siete organizzati su questo fronte?

“Abbiamo scelto il massimo della modularità anche in corrente continua, con potenze che partono da 25 kW e salgono fino a 400 kW. Si parla sempre di ricariche HPC, ma in realtà le nostre colonnine da 25 e 50kW in DC hanno un grande successo e si prestano a tanti utilizzi, dalle aree pubbliche ai centri commerciali, senza richiedere enormi investimenti per l’installazione. In diversi paesi europei abbiamo una quota importante nella corrente continua, ma anche in Italia stiamo crescendo molto rapidamente“.

In realtà in Italia il mercato delle auto elettriche è piuttosto debole: questo non si riverbera sul settore delle ricariche?

“Direi proprio di no. Se parliamo delle AC, in corrente alternata, c’è una fortissima richiesta legata alle ristrutturazioni finanziate con il bonus 110%. E anche nelle DC, come diceva lei, c’è una forte accelerazione, per l’esigenza di dare ricariche più veloci a chi viaggia. Direi che per il nostro lavoro è un ottimo momento. Circontrol ha ormai superato il 60 milioni di fatturato, con 260 dipendenti, ma potremmo fare ancora meglio se non avessimo (come tutti) qualche difficoltà nell’approvvigionamento di alcune componenti elettroniche“.

Ma installare le colonnine non basta, devono poi farle funzionare e su questo ci sono diverse lamentele…



“Dedichiamo grande attenzione al tema dell’assistenza perché è importantissimo, soprattutto per i dispositivi in DC. Abbiamo un team di specialisti in Spagna e una rete efficiente di Service Partner in Italia. Curiamo molto anche l’aspetto della formazione dei nostri clienti, organizzando trimestralmente corsi di formazione e aggiornamento.

Novità di prodotto in arrivo?

“Abbiamo appena lanciato la DC da 25 kW e la 150 kW compatta con possibilità di caricare simultaneamente due veicoli. Ma ci sono molte altre novità in arrivo. Tra le tante cito un nuovo accessorio che consente alle wall box di “dialogare” con gli impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, per utilizzarne al meglio la produzione. È un settore, quello delle rinnovabili e dell’auto-produzione, su cui si è moltiplicato l’interesse, dopo la crisi energetica degli ultimi mesi”.

Il webinar di Circontrol, come detto, si terrà martedì 18 ottobre dalle 10, per iscriversi basta compilare questo form. Dopo un’introduzione e qualche accenno alla storia dell’azienda, verrà illustrata la gamma di prodotti DC e HPC. A seguire un focus sull’architettura modulare e altre caratteristiche relative alla ricariche Circontrol in corrente continua, per poi chiudere con la sessione Q&A