Genion One, la ricarica “green” di Circontrol

Ricarica e fotovoltaico. L’azienda spagnola presenta al Power2Drive di Monaco di Baviera un nuovo dispositivo per massimizzare il risparmio energetico delle wallbox, sfruttando l’energia pulita da fonti rinnovabili. Genion One può ricaricare due auto elettriche in contemporanea.

L’utilizzo ottimale di energia da fonte rinnovabile, in primis il fotovoltaico, per la ricarica domestica dei veicoli elettrici è uno dei temi più allo studio nel mondo delle wallbox. Ideare prodotti in grado di aiutare gli utenti a risparmiare sui consumi di ricarica, potendo sfruttare appieno le potenzialità dell’energia solare è un obiettivo che diverse aziende di settore stanno perseguendo.

L’idea di fondo è chiara: creare una rete domestica di ricarica efficiente, che permetta di caricare le batterie delle auto elettriche con il massimo del risparmio possibile. In maniera sostenibile, senza spreco ed evitando sovraccarichi alla rete.

Il lancio di Genion One

Su questo tema lavora da tempo Circontrol, azienda spagnola di livello internazionale che ha appena lanciato sul mercato Genion One, un dispositivo che permette di ricaricare i veicoli elettrici sfruttando energia solare 100% green proveniente dai propri pannelli fotovoltaici.

Nasce come accessorio di eHome Link, uno dei principali caricatori domestici dell’azienda, ma è compatibile con qualsiasi altro sistema di autoconsumo.

Qualche mese fa Marco Vitali, country manager di Circontrol, al Key Energy di Rimini ci aveva anticipato l’uscita del nuovo sistema. “Genion One – ci disse allora – nasce come sistema pensato per le abitazioni che possono sfruttare energia da fonti rinnovabili, tipicamente il fotovoltaico. In questo modo è possibile scegliere di circolare con la propria auto utilizzando solo energia pulita”.

Il dispositivo ora è stato lanciato ufficialmente al Power2Drive in corso a Monaco di Baviera (dove è presente fino al 16 giugno), importante Salone internazionale delle infrastrutture di ricarica e della mobilità elettrica. E le promesse sono state mantenute.

Rete + fotovoltaico per massimizzare il risparmio

La peculiarità di Genion One è proprio quella di offrire diverse alternative di ricarica a seconda di quale e di quanta energia si vuole utilizzare.

È prevista una modalità di ricarica che sfrutta esclusivamente l’energia rinnovabile proveniente dai pannelli fotovoltaici (Just Green); una seconda che combina l’energia solare con quella della rete (Smart Mix) oppure una terza che sfrutta la massima potenza disponibile in casa (Mood). Una sorta di ‘boost’ che si può attivare al bisogno per accelerare la ricarica.

Tutte e tre le modalità sono programmabili da qualsiasi smartphone o tablet tramite apposita App di gestione. Applicazione che serve all’utente per tenere sotto controllo tutti i dati relativi alla ricarica, che può essere selezionata e programmata in specifici momenti della giornata. In maniera da sfruttare tariffe elettriche più vantaggiose o semplicemente orari più consoni per giovare di un maggiore irradiamento solare.

Si ricaricano fino a due auto elettriche insieme

Circontrol garantisce che non ci sono problemi di sovraccarico domestico. Grazie alla gestione dinamica della potenza, infatti, Genion One distribuisce alla vettura solo quella disponibile al momento della ricarica.

In definitiva, a piena potenza, il dispositivo sarebbe in grado di gestire in contemporanea la ricarica di due auto elettriche.

Come sottolinea l’azienda di Viladecavalls (Barcellona), Genion One è di facile installazione ed è compatibile con qualsiasi inverter disponibile sul mercato.

Inoltre, per gli amanti del design – che nel mondo wallbox domestiche sta iniziando ad avere una certa rilevanza – il nuovo dispositivo si presenta con un pedigree interessante, avendo già vinto i premi IF Design Award e Red Dot Award.

