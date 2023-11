Circontrol eVolve Smart, ecco l’upgrade per la ricarica semi-rapida

Le innovazioni introdotte da Circontrol sul sistema di ricarica semi-rapida eVolve Smart. Dalla sicurezza informatica, alla connettività, fino ad un nuovo sistema di pagamento senza registrazione.

In un mercato dove l’avvento di tecnologie sempre più avanzate determina il continuo rimescolamento delle carte, Circontrol continua a sfornare novità e aggiornamenti per offrire sistemi di ricarica più intelligenti ma allo stesso più semplici.

Circontrol, società spagnola dal 2008 produttore internazionale di sistemi di ricarica per veicoli elettrici, ha fatto sapere di aver introdotto miglioramenti a uno dei suoi recharger di punta, eVolve Smart, pensato per la ricarica semi-rapida in AC fino a 22 kW di potenza.

Il pagamento contactless integrato

Nello specifico l’upgrade ha apportato innovazioni per quanto concerne la sicurezza informatica, la connettività del software e la protezione elettrica. Con l’aggiunta di un nuovo sistema di pagamento contactless integrato.

Circontrol ha poi voluto rendere il suo sistema di ricarica quanto più adattabile ai requisiti tecnici e legislativi dei vari Paesi in cui è installato, in particolare con riferimento alle diverse normative europee.

Con eVolve Smart recuperi 130 km in 1 ora

Il sistema eVolve Smart è pensato per spazi ad accesso pubblico ma anche per aree semi-private, dove la richiesta dell’utente elettrico si riassume in una ricarica della propria auto prolungata ma non troppo. Quindi spazi urbani, centri commerciali, parcheggi di hotel, aeroporti, oppure stalli aziendali e di condomini. Con i suoi 22 kW di potenza, con prese di Tipo 2, è possibile “ricaricare” circa 130 km in 1 ora. Inoltre, è compatibile con i sistemi Dynamic Load Management (DLM).

Circontrol sottolinea che le innovazioni appena introdotte puntano a rendere più efficiente il processo di ricarica, a vantaggio non solo di chi possiede l’auto elettrica ma anche di chi gestisce le colonnine di ricarica.

Ricarica semplificata e senza registrazione

Il principale aggiornamento riguarda l’introduzione del pagamento contactless basato su Cloud, soluzione che consente agli utenti di pagare la sessione di ricarica senza alcun processo di registrazione. Un miglioramento che semplifica le operazioni a vantaggio dei clienti elettrici.

Basandosi su Cloud, inoltre, il dispositivo di pagamento può essere facilmente adattato alle esigenze del proprietario del recharger, con un semplice aggiornamento del software.

Migliorano anche connettività e sicurezza

Un altro miglioramento degno di nota riguarda la connettività. Circontrol ha dotato il suo eVolve del nuovo standard OCPP 2.01 Ready, che offre una gamma più ampia di funzionalità di ricarica intelligente. Inoltre, la connettività è ora tramite Wi-Fi e anche il lettore RFID è stato migliorato.

Lato sicurezza, infine, la nuova versione della colonnina di ricarica offre, come dispositivi opzionali, protezioni specifiche richieste in diversi Paesi europei.

