Viaggio Roma-Puglia: stavolta ci proverò con la e-Up

Carmela ha deciso: quest’anno si farà coraggio e affronterà il viaggio di quasi 400 km da Roma alla Puglia con la sua city car Volkswagen e-Up. Ci chiede consiglio sul percorso e le soste necessarie per la ricarica. Inviate i vostri quesiti a info@vaielettrico.it.

Non vogliamo cedere alle paure, ma…

“Ho comprato lo scorso anno una e-up elettrica che usiamo prevalentemente in città (abitiamo a Roma). La scorsa estate siamo stati assaliti dallo sconforto quando abbiamo provato a pianificare il nostro viaggio da Roma in Puglia e precisamente a Vico del Gargano. Alla fine abbiamo deciso di non imbarcarci in un avventura che in particolare nel sud (dove ci sono poche colonnine e per di più non sono fast) poteva diventare rischiosa.

Quest’anno però non vogliamo cedere alle paure e la prossima settimana abbiamo deciso di provarci. Vi scrivo perché avrei bisogno di un aiuto per capire quale potrebbe essere il percorso migliore e quale app ci consigliate di scaricare. Vi ringrazio tantissimo per tutto quello che fate e per le preziose informazioni.„ Carmela Radatti

Tre soste con ricarica e passa la paura. Ecco dove

Risposta- Con i suoi 250-260 km di autonomia (e circa 170 km in autostrada a 110 km/h) – assolutamente fattibili con le temperature estive – la Vw e-Up è sicuramente la city car che più si presta a qualche viaggetto a medio raggio. I 380 km circa del suo viaggio Roma-Vico del Gargano li farà comodamente con tre soste, di una trentina di minuti ciascuna.

Sul percorso più veloce (A24-A25 e A14 presumibilmente) troverà stazioni fast e ultrafast in possimità dei caselli. Per esempio quello di Pescina e quello di Chieti. E ne troverà una anche direttamente nella stazione di servizio autostradale di Chieuti, fra Termoli e Lesina.

Un minimo di pianificazione con l’App giusta

Scaricando la app ABRP o con l’ausilio del nuovo navigatore dell’App Enel X Way otterrà informazioni più precise sulle stazioni di ricarica da utilizzare e sui tempi consigliati per la sosta, pianificando il viaggio prima della partenza. La stessa App di Enel X Way le permetterà di attivare la ricarica e pagarla al termine su tutte le colonnina dei gestori che utilizzerà nel viaggio. Per prudenza le consiglieremmo di scaricare almeno una seconda App; per esempio quella di Be Charge, secondo operatore italiano. Le due reti di ricarica sono interoperabilitra loro (quindi possono essere stfruttate co in contratti di entrambi).

Però noi viaggeremmo senza fretta sulle statali

Entrambi i network offrono poi abbonamenti mensili prepagati a partire da 50 kWh per arrivare fino a oltre 300 kWh che consentono di accedere a tariffe vantaggiose. Calcoli bene quanti kWh le serviranno durante la vacanza per identificare quello con capienza adeguata. Tenendo presente che esaurita la capienza ogni ricarica sarà fatturata con tariffa intera, e che eventaule residuo sarà azzerato alla scadenza del mese.

A destinazione troverà una decina di colonnine quick nel raggio di una decina di chilometri da Vico del Gargano, e una fast a Vieste.

Un consiglio: se non ha troppa fretta si prenda una giornata intera per il viaggio e lo pianifichi evitando le autostrade: l’auto elettrica dà il meglio di sè su percorsi vari e accidentati e a velocità medie inferiori ai 70 km/h.

