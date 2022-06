Il primo viaggetto in VW e-Up, meglio del previsto

Il primo viaggetto in VW e-Up: dopo Jessica, con la sua trasferta in Salento in 500e, un altro lettore, Emiliano racconta il fuori-città in citycar elettrica.

Il primo viaggetto in VW…/ In Liguria col patema d’animo

di Emiliano Marzi

“Vorrei raccontarvi il mio primo “viaggetto” fuori città con la mia Volkswagen e-Up, comprata a marzo e con quasi 3.000 Km all’attivo. Ho voluto provare la “macchinetta” per un viaggetto in Liguria e precisamente a Borghetto SS. Da casa mia (Cerro al Lambro) alla ridente località ligure ci sono circa 216 Km. Conoscendo l’autonomia dichiarata della mia “macchinetta” (260 Km ciclo WLTP), non vi nascondo che ho affrontato il viaggio con qualche “patema d’animo”. Anche perché sulla mia auto non ci sono sofisticati sistemi a schermi multipli che indicano consumo, autonomia, ecc. ecc. C’è solo un indicatore analogico ricavato al posto dell’indicatore di benzina che a “spanne” indica la carica residua della batteria. Per non parlare poi del famoso “indovinometro” ovvero l’indicatore dei Km residui disponibili. Basti pensare che, accendendo il condizionatore, si tolgono immediatamente quasi 40 Km di autonomia“.

Prima di partire il pieno di energia e di…app

“E allora ? Mi sono documentato e leggendo i vostri articoli e, prendendo spunto dalla esperienza di altri lettori, mi sono dotato degli strumenti giusti. Per incominciare ho sottoscritto e scaricato un’applicazione che mi permette di ricaricare da colonnine di fornitori diversi. Ho caricato 20 euro e così la parte amministrativa era smarcata. Successivamente ho comprato il pacchetto PCC (Power Cruise Control) per avere un indicatore più efficiente della carica e del consumo della batteria. E poi …… via con la pianificazione del viaggio, simulata con diversi sistemi per vedere se i dati erano confrontabili tra loro (Nextcharge, ABRP, VW Map&More)“.

Arrivo a Ovada con il 40% di batteria residua

“Ovviamente non ci voleva la “tecnologia” per capire che avrei dovuto fare una sosta sia nel viaggio di andata che di ritorno. Sosta che ho pianificato a Ovada, circa a metà strada. Ma, soprattutto, all’inizio del tratto Appenninico, cosa che mi incuteva una certa ansia, non avendo mai guidato la piccoletta per lunghi tratti in salita. È andato tutto bene, (per fortuna): partenza con ricarica full 100% (anche se da casa normalmente non supero l’80%) e autonomia dichiarata 321 Km (esagerati se fossero reali). Parto per Binasco dove prenderò l’A7 per Genova e successivamente la diramazione per Ventimiglia (A10). La mattinata non è calda, per cui evito di accendere l’aria condizionata (meno male). Arrivo a Ovada con ancora il 40% di batteria, avendo impostato il cruise control a 110 Km/h con qualche tratto a 120/130. Questo per superare certi mezzi pesanti che, oltre a inquinare, non rispettano neppure i limiti di velocità da codice“.

Che spavento i consumi in salita, poi per per fortuna…

“Provo anche per la prima volta la ricarica veloce in corrente continua (doppio connettore) e riporto la mia batteria quasi al massimo in circa un’ora di sosta !!! Riprendo l’autostrada e nel tratto Appenninico mi “spavento” per il consumo istantaneo che supera a volte i 30kW/h. Meno male che, dopo il Turchino, incomincia la discesa e recupero buona parte dell’energia una volta svalicato e arrivati allo svincolo per Genova. Una cosa devo evidenziare: il recupero dell’energia è maggiore se si disabilita il cruise control e si opta per la guida manuale. recuperando così in decelerazione nei curvoni veloci in discesa. Arrivo a Borghetto SS con ancora il 40% di batteria, questo mi insegna che la prossima volta mi fermerò di meno al punto di ricarica. Mi muovo per 3 giorni nei tratti Borghetto SS- Varigotti- Toirano e rifaccio la carica prima di ripartire a Ceriale, in Liguria non tutti i Comuni hanno una colonnina di ricarica. Faccio il pieno e con mia meraviglia non mi viene addebitato nulla, meglio, così ringrazio il Fornitore“.

Il primo viaggetto in VW: ho speso più di pedaggio che di ricariche…