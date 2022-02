Un anno in VW e-Up: pregi e difetti

Un anno in VW e-Up: pregi e difetto. Un altro lettore, Massimiliano Manzoni, condivide il bilancio dei primi 12 mesi con la citycar tedesca. Ricordiamo che chi volesse a sua volta raccontarsi può scrivere alla mail info@vaielettrico.it

Un anno in VW e-Up / Sarebbe della moglie, ma…

“V orrei condividere con voi il bilancio del primo anno di utilizzo della Volkswagen E-UP di mia moglie, ma sempre più spesso utilizzata anche da me.. Con 9.155 km percorsi alla media indicata dall’auto di 11.9 kWh /100km percorsi per il 70% in percorsi brevi, tipologia urbana. Con circa 20 km giornalieri per tratte casa lavoro ed un paio di volte a settimana su tratti extraurbani per commissioni varie e spese al supermercato. Rare uscite autostradali per visitare Milano navigli o outlet di Brescia ( noi siamo di Bergamo) con totale km di poco superiore ai 120 km in questi casi. Qui l’autonomia reale è appena sopra ai 200 km alla velocità di 120/h. Cerco sempre di guidare con poco riscaldamento acceso, utilizzando piuttosto sedili riscaldati e frenata alla massima efficienza in rilascio. La guida, tuttavia, era più attenta alla scorrevolezza agli inizi anche per il timore infondato dell’autonomia “ .

In un anno 9.155 km con 770 kWh (in parte gratis)

“ Certo, io uso prevalentemente l’auto per tratte brevi. Diversamente non è l’auto ideale, anche se confortevole e dotata di buona tenuta di strada tanto sprint e adas validi. Per concludere, 770 kWh complessivi in un anno necessari ,di cui il 50% almeno caricati gratuitamente alle colonnine AC dei supermercati. E gli altri a casa il sabato o domenica, oppure la notte da presa Schuko dedicata e con impianto verificato regolando il caricatore VW in dotazione sui 5 ampere, cioè a 1.2 kwh. In modo da non interferire eccessivamente con utilizzo di altri elettrodomestici in uso contemporaneo, visto che ho mantenuto il contatore di 3,3kW..Comunque sono equipaggiato con accumulo e fotovoltaico, che mi produce circa 5.500 kW annui, ma anche se avessi dovuto pagarli sarebbero stati circa 200 euro per fare 9200 km. Insomma il bilancio è per me positivo. Tanto che presto credo di passare anch’io ad una seconda auto elettrica, più capiente e con prestazion,i maggiori magari in attesa di sfruttare i prossimi incentivi regionali… “.

SECONDO NOI La prima: è incredibile vedere quanti lettori ricarichino in buona parte gratis nei supermercati. Par di capire che questo tipo di promozione (non so quanto conveniente per i gestori) dal punto di vista commerciale funziona. La seconda: in gran parte gli italiani percepisce ancora l’elettrico come una seconda auto di famiglia, per i piccoli spostamenti in città. Ma l’offerta nelle citycar è ancora scarsa (e la 500 costicchia…). Perché, se i soldi sono pochi, non si incentiva proprio questa fascia di mercato, la più virtuosa in assoluto? . Due brevi osservazioni.: è incredibile vedere quanti lettori ricarichino in buona parte gratis nei supermercati. Par di capire che questo tipo di promozione (non so quanto conveniente per i gestori) dal punto di vista commerciale funziona.in gran parte gli italiani percepisce ancora l’elettrico come una seconda auto di famiglia, per i piccoli spostamenti in città. Ma l’offerta nelle citycar è ancora scarsa (e la 500 costicchia…). Perché, se i soldi sono pochi, non si incentiva proprio questa fascia di mercato, la più virtuosa in assoluto?

———————————————————-