Una nave mercantile a basse emissioni? La soluzione non è proprio a portata di mano e l’obiettivo non è semplice. Ci provano però, grazie a un finanziamento da 17 milioni, cinque aziende italiane con il progetto Gamma.

Una nave da 60mila tonnellate di portata lorda

Iniziamo dalla nave che batte bandiera italiana grazie alla ANT Topic che l’ha messa a disposizione per lo studio finanziato dall’Unione Europea. Un dato fondamentale: la quantità di carico che può trasportare attraverso gli oceani è di 60mila tonnellate di portata lorda.

Pesi che richiedono, almeno fino ad oggi, grandi quantità di carburante, oggi principalmente di origine fossile. Abbiamo scritto recentemente di uno studio sulle possibili soluzioni quando la batteria non è sufficiente (leggi qui). Con Gamma acronimo di Green Ammonia and Biomethanol fuel Maritime Vessels, ha preso il via a gennaio 2024, si pensa sia possibile un’alternativa al fossile.

Sostituire i generatori con sistema ad e-fuel

Vediamo la soluzione presentata da Kjartan Due Nielsen, innovation manager dell’azienda di ingegneria islandese Verkís, leader del progetto.

Ecco le sue parole: “Modificheremo una nave mercantile implementando tecnologie altamente innovative e dimostreremo che è possibile sostituire i generatori ausiliari con un nuovo sistema alimentato da e-fuel. Dopo una prima fase di sperimentazione, il passo successivo sarà sostituire i motori principali della nave“.

Elettricità da ammoniaca, metanolo e pannelli solari

Nel concreto cosa prevede il test? “Ammoniaca e metanolo green verranno caricati sulla nave e poi convertiti in idrogeno attraverso un impianto di cracking e reforming. L’idrogeno verrà purificato e poi convertito in elettricità grazie alle cella a combustibile, che fornirà energia elettrica alla nave, andando a sostituire quindi l’uso di generatori ausiliari alimentati a combustibili fossili”.

Parte dell’energia necessaria per la conversione in idrogeno sarà da fonte rinnovabile grazie ai pannelli fotovoltaici della Solbian (leggi qui) e installati sui boccaporti del mercantile.

L’Istituto Fraunhofer fornisce la tecnologia di conversione, Amnis Pura quella di purificazione e le celle a combustibile sono fornite da Ballard Power Systems Europe.

Elena Prato, che insieme a Tomas Veiga, Emmanuel Viglione e altri colleghi della startup Aurelia si occuperà del coordinamento tecnico del progetto Gamma, spiega; “L’integrazione sarà basata su un compromesso tra peso, volume, costo e, soprattutto, sicurezza“.

Norme sempre più severe sui combustibili inquinanti

L’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) vuole azzerare le emissioni di gas serra entro il 2050 per il settore. Ma ci sono delle tappe molto vicine già con delle norme che entreranno in vigore dal 2030. Questo significa che “le navi non saranno commercialmente né tecnicamente competitive se entro il 2030 se non si investirà in nuove navi o nella riconversione con tecnologie più verdi“.

C’è da lavorare in questa direzione. L’Italia offre il contributo con cinque aziende che partecipano al progetto. A iniziare da ANT Topic, il cui manager Alex Albertini spiega: “Gamma fornirà le più avanzate prestazioni navali e qualità ambientale senza compromettere l’efficacia operativa e la versatilità delle nostre navi“.

Per valutare le prestazioni ambientali delle tecnologie previste dal progetto, il Politecnico di Milano calcolerà le emissioni di CO2.

Ecco tutte le aziende coinvolte: Verkís (Islanda), ANT Topic (Italia), Fraunhofer (Germania), Aurelia (Paesi Bassi), Ballard (Danimarca), Sea Green Engineering (Italia), Energy Cluster Denmark (Danimarca), SINTEF (Norvegia), Solbian (Italia), Amethyste (Francia), Elkon Elektrik (Turchia), Politecnico di Milano (Italia), ARM Engineering (Francia), RINA (Germania), Amnis Pura (Portogallo) e Dotcom (Italia).

