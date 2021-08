Vacanze elettriche 4 / In Alto Adige con la Mazda MX30

o viaggio da quasi un anno con una, per il tragitto casa-lavoro e qualche gita fuori porta. Soddisfatto per un’auto confortevole ed economica, vista leQuesta estate ho deciso di andare in vacanzacon la famiglia, affrontando un viaggio dalla Toscana alle Alpi. Come fosse il racconto “” del libro Cuore, stante l’autonomia di 200 km dell’auto e l’isteria collettiva tutta italiana di finire la batteria. Beh, vi rassicuro subito che non siamo rimasti a piedi, tutt’altro. Gli oltre 500 km di viaggio con traffico da bollino nero tra autostrade e passi di montagna sono filati lisci, conAl primo tentativo abbiamo trovato una postazioneoccupata per un soffio poco prima da un olandese e siamo andati a quella di(50 km più avanti). Poi una ricarica acon pranzo al ristorante di un centro commerciale ed infine una ricarica. E un viaggio simile anche al ritorno

“ Tante le cose positive che ho scoperto. Una sosta ogni 150 km aiuta a ricaricare anche i passeggeri. Le stazioni veloci sono spesso libere, perfino sulla A22 del Brennero, che le ha rese gratuite. Uscire dall’autostrada per il pranzo ti può far incontrare dei ristorantini locali niente male. Qualche nota negativa c’è: una stazione non funzionante qua e là.Sulla A1 di stazioni elettriche ce ne sono poche e poi qualche automobilista termico ad occupare spazi per elettrici. Francamente, però, mi sono sembrate cose minori ed anche comprensibili, tra il caldo dell’estate, il traffico ed una rete nazionale di ricarica elettrica in costruzione. Infine, voglio aggiungere che la Provincia Autonoma di Bolzano e la A22 hanno predisposto così bene delle colonnine di ricarica veloce ed efficienti. E che al turista non resta che godersi questi magnifici passi di montagna, come vedete dalla mia foto. Quello che è certo e che si può fare una bella vacanza nella natura, piacevole e con un’impronta ambientale ridotta, ed anche questa è una piccola grande soddisfazione “ .