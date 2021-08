Vacanze elettriche 2 / A Venezia in Tesla Model 3

di Nicola Carlon

“Vi racconto il mio viaggio con la Tesla Model 3 LR AWD 2019 da Desenzano del Garda, destinazione Lido di Venezia per passare il ferragosto con gli amici veneziani. Sono partito da casa con il 100% e arrivato al Tronchetto con il 72%, tutto autostrada e aria condizionata a 23°. Velocità media 120km/h, ma solo per il traffico, visto che l’ottima autonomia dell’auto mi ha permesso di mantenere il mio solito piede pesante, nei limiti di legge 😉. Una volta salito nel ferryboat, prenotato dal sito www.actv.it, ho deciso di restare a bordo e guardare una puntata della mia serie preferita su Netflix. Se lasciate l’auto ricordatevi di togliere l’allarme dell’inclinazione che si attiverebbe con l’oscillazione dell’imbarcazione (imparato a mie spese la volta precedente 😅) Consumo per Netflix e aria condizionata praticamente nullo. Arrivo a destinazione e parcheggio l’auto in strada vicino a casa, purtroppo non dotata né di parcheggio né di colonnina.

Vacanze elettriche 2 Al Lido solo un paio di colonnine…

12km di lunghezza) decido di pensare alla ricarica in modo da non dovermi fermare per forza durante il viaggio di ritorno. Al Lido di Venezia purtroppo sono indicate su Nextcharge solo due colonnine. Una è di una ferramenta. L'altra, che ho scelto per una cena con ricarica, è un Destination charger Tesla con una colonnina anche per le auto di tutte le marche. È indicata anche su EViaggio.it (trovate la mia recensione qui). La totale assenza di colonnine sull'isola che ospita la Mostra del Cinema mi stupisce abbastanza, soprattutto per la presenza di diversi bus totalmente elettrici. Ottima iniziativa, che però andrebbe sviluppata con la possibilità di ricaricare anche le auto. Durante la mia permanenza decido di tenere sempre attiva la sentry mode e non mi risparmio in aria condizionata, visto le temperature di questi giorni. Così dopo 4 giorni di utilizzo più o meno intenso (l'isola è piccola, appena

Ricarica a Pellestrina con una presa industriale 16 A