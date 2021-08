Vacanze elettriche 3 / Ad Anterselva in Volkswagen ID.3

Vacanze elettriche 3 / Oggi sono Laura e Athos a raccontarci il loro viaggio, il 3°articolo di una serie nata per condividere gioie e dolori di trasferte più lunghe del solito tran tran. Potete inviare testi e foto a info@vaielettrico.it. Le puntate precedenti sono state firmate da altri due lettori: Leonardo, a nVenezia con la sua Tesla Model 3 (foto), e Gino, dalla Campania a Firenze in Hyundai Kona EV.

di Laura e Athos Pasciuti

“Ecco il nostro viaggio da Bodio Lomnago (VA) ad Anterselva di Mezzo (BZ) con ID.3 58 kWh. Per noi la vacanza comincia quando si chiude la porta di casa, quindi nessuna fretta e via.Partiti il 25 luglio, auto carica e 5 occupanti, batteria caricata al 100%, auto con 4302 km all’attivo“.

Vacanze elettriche 3 / Ecco il piano per le ricariche

“Il piano, secondo ABRP, prevedeva una ricarica alla BeCharge di Palazzolo sull’Oglio (BS) dove sarei arrivato con il 55% ed avrei dovuto ricaricare fino all’80%. Ed in seguito la Ionity di Trento (arrivare con il 15% e ric. fino all’82%). ABRP stimava di arrivare con il 15% a destinazione, dove comunque avrei trovato questa a pochi metri dall’abitazione. Noi invece prevedevamo di ricaricarci a Bressanone, oppure a Brunico a seconda dell’autonomia rimasta. Partiti alle 07,24, con una temperatura di 23,5 gradi, non abbiamo necessitato di aria condizionata per parte del viaggio. L’abbiamo accesa all’occorrenza, ma non so quantificare per quanto tempo, diciamo che l’abbiamo utilizzata poco. In autostrada, traffico regolare, nessuna coda, ma molte auto, velocità tra i 100 ed i 110km/h, più i 100 che i 110, in quanto tendo a rimanere a destra ed ho settato il Traffic Assistant su 3 livelli di distanza di sicurezza. Quindi manteneva molta distanza dal veicolo che ci precedeva. Comunque, tra rallentamenti per cantieri sulla A4, velocità media sicuramente più bassa“.

Vacanze elettriche 3 / Consumo 15 kWh per 100 km

“Precisazione: anche con l’auto termica le velocità erano queste, quindi non abbiamo cambiato le abitudini per l’elettrica. Noi andiamo alla nostra velocità, non dobbiamo cambiare perché ad altri non vanno bene. Siamo verso Brescia e l’autonomia è ancora molto alta; decidiamo quindi di proseguire ed arriviamo alla Ionity di Trento con il 25% di autonomia. Abbiamo percorso 275km in 3h e 23min, con un consumo medio di 15kWh/100km. Ci aspettavamo consumi più alti. Ci siamo ricaricati provando la tessera We Charge di VW, arrivata da poco. Al 63% ho staccato, in quanto la velocità di ricarica era scesa a 65kW, quindi nessun vantaggio ad usare Ionity. Avessimo ricaricato fino all’80%, saremmo arrivati a destinazione con ampio margine, ma volevo provare una colonnina più avanti. Tanto avevamo finito di mangiare e di servizi igienici nemmeno l’ombra… Alla Ionity sosta di 20 minuti, il tempo di prepararci i panini e mangiarli. Nel frattempo sono arrivati 3 tedeschi con 3 FIAT X1\9 perfettamente restaurate“.

Il pieno gratis all’uscita di Bressanone dell’A22

“Arrivati a Bressanone con il 33% di batteria, abbiamo deciso di guardare per prima la fast gratuita che c’è appena usciti dall’A22. E, sorpresa, era appena stata liberata da una ID.3 bianca con targa tedesca. Quindi ne abbiamo approfittato per un bel pieno gratis. E per recarci al bagno che c’è proprio di fronte alla colonnina, sotto al Centro servizi. Il centro era chiuso, i bagni non sono gestiti, ma erano puliti e dotati di dosatori di disinfettante carichi. Vivissimi complimenti alla gestione della A22! Ci siamo rilassati e giocherellato con i figli; dopo 34 minuti l’auto era all’80% e siamo ripartiti. Questa fermata serviva per un veloce rabbocco, giusto per arrivare tranquilli, ma essendo gratis e nessun utente in coda, ne abbiamo approfittato e ricaricato fino all’80%. All’arrivo mi sono dimenticato di fotografare il cruscotto, ma la media era ancora di 15kWh/100km. Abbiamo utilizzato l’auto per fare qualche giro e visitare Brunico, ricaricando alla quick Neogy in Kapuzinerplatz. È stata l’unica ricarica durante la vacanza, in quanto per spostarci abbiamo poi utilizzato prevalentemente i pullman“.

Vacanze elettriche 3/ Il ritorno a casa nel traffico

“Abbiamo lasciato l’ultimo giorno per gli acquisti, decidendo che ci saremmo fermati a ricaricare l’auto alla Fast del casello di Bressanone. Oppure, se occupata, alla Fast Neogy di Varna (BZ) Partiti con il 61% di batteria ed aver azzerato i consumi, arriviamo a Bressanone con il 59%. La fast era libera, solo una Tesla Model3 Performance bianca collegata alla colonnina quick lì vicino, così ne approfittiamo. Abbiamo mangiato, erano le 12:40, ed abbiamo caricato per una mezz’oretta abbondante, fino ad oltre il 90%. Così facendo non avremmo avuto bisogno di altre soste, solo per esigenze di servizi… Ovviamente, se fosse arrivato qualcuno a caricare, ci saremmo staccati, va da sé. Qui inizia il viaggio della speranza; la A22 era una coda unica, un delirio, ed il navigatore ci fa uscire a Chiusa, sulla mobilità esterna. Traffico ce n’era anche li, ma si viaggiava, mentre nella A22 a fianco erano tutti fermi. Rientriamo a Rovato Sud, con consumi ridicoli dovuti alle velocità basse, circa 8kWh/100km. Ad Affi ci fermiamo per sgranchirci le membra, 5h in auto e non ne potevamo più. Decidiamo di attaccarci alla colonnina, per metterci al sicuro da ulteriori soste, considerando che la Fast era occupata da una una e-Golf“.

Altra ricarica gratis mentre passa la tempesta

“Ci siamo sgranchiti un poco, rifocillati ed imbarcato 5kWh di energia in mezz’oretta scarsa. Partiamo, traffico sostenuto ma regolare, solita nostra andatura, mancano poco più di 200km, un paio d’ore e saremo a casa. Caldo afoso, temperatura sui 29°, quindi AC in automatico. Nel tratto cittadino della A4, telefonata di rito ai suoceri: stiamo tornando in ritardo per il traffico, e ci comunicano che è appena passato il diluvio e si sta spostando verso Milano. Non abbiamo voglia di rischiare la grandine, sosta tattica per i servizi di tutta la famiglia. Area di servizio Villoresi Est, con tettoie di protezione per l’auto: ci infiliamo e noto felicemente che la colonnina gratuita è libera. Che devo dire, non provarla mi sembrava brutto, quindi ci attacchiamo, tanto fermi dovevamo stare. Lasciamo passare il brutto tempo, non ha grandinato, solo acqua a catinelle con tuoni e fulmini. Ripartiamo dopo mezz’oretta , batteria al 75%, arrivati con il 23%. Aria condizionata a manetta, per tenere il vetro disappannato, temperatura 24° in discesa, ma umidità alta. Arriviamo a casa alle 21:30 circa con il 64% di batteria“.

I CONTI

Le ricariche sono state:

Ionity 21,61kWh;

Bressanone A22 Andata: 27,43kWh

Neogy Brunico P.zza Cappuccini: 17,9kWh

Neogy Valdaora di Mezzo: 2kWh

Bressanone A22 Ritorno: 19,1kWh

Affi: 5,08kWh

Villoresi Est: 75% – 23%= 52%= 30kWh circa

Totale: 21,61+27,43+17,9+2+19,1+5,08+30 = 123,12kWh a cui aggiungere 21kWh per riportare la batteria al 100% come alla partenza, quindi 144,12kWh. I km iniziali erano 4302, quelli finali 5357, fanno 1055km con 144,12kWh di energia.

I COSTI

per Ionity, WeCharge mi ha addebitato 11,88€;

Per Neogy, ho acquistato una ricaricabile Duferco da 200kWh, al costo di 75€+iva, quindi 91,5€ che al kWh fanno 0.46€. Sono 19,9kWh*0.46= 9.15. 11.88+9.15=21,03€.

Aggiungiamo i 21kWh per ripristinare la batteria? No, con FV sono a costo 0… Se fossero da rete, 0,16€kWh la tariffa di casa, quindi 21*0.16= 3,36€

I TEMPI

Se avessimo fatto il viaggio con una termica, non sarebbero cambiati;

La sosta di Trento alla Ionity è servita per mangiare.

In uscita a Bressanone, per caricare gratis, altrimenti saremmo arrivati ad Anterselva di Mezzo ed avrei collegato l’auto alla colonnina a pagamento che dista 300m dall’abitazione.

A Brunico, ho caricato ma ho evitato di pagare il parcheggio ed ho parcheggiato in centro, quindi comodità.

Al ritorno, a Bressanone, abbiamo programmato di ricaricarci perché gratis e nel frattempo mangiare, se fosse stata occupata, deviazione su Varna alla Fast Neogy e ricarica + pranzo.

Ad Affi, non necessaria ma comoda mentre ci sgranchivamo dopo 5h in auto..

Alla AdS Villoresi Est, non necessaria, ma aspettando che passi il maltempo, si unisce l’utile al dilettevole.