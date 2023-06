Una VW ID.4 a 34.500 euro

Una VW ID.4 in vendita a 34.500 euro. È questa la richiesta di Antonio, che si aggiunge agli altri lettori che approfittano della nostra vetrina. Per i vostri annunci (vendita o acquisto, non solo di auto) scrivete a info@vaielettrico.it. In fondo all’articolo trovate il VIDEO-TEST della ID.4 firmato da Paolo Mariano.

Una VW ID.4 dell’agosto 2021 con 61.000 km

“Sono un vostro lettore già da qualche anno, ho inviato molte mail descrivendo i miei viaggi in elettrico con la mia Volkswagen ID.4. Dopo due anni e 61.000 km, ho deciso di venderla. Non che non va bene, anzi, sono contentissimo mi ha dato molte soddisfazioni, ho fatto tanti lunghi viaggi senza mai nessun problema. Auto eccezionale, comoda, silenziosa e con un’ottima autonomia. In autostrada a 130kmh si percorrono più di 350km, in città e strade urbane ci si arriva anche oltre i 450km, con una media di 15/ 21 kWh per 100km. Una breve descrizione dell’auto: Volkswagen ID.4 77kWh, agosto 2021, colore Blu Dark metallizzato, interni pelle e alcantara, retrocamera posteriore con sensori di parcheggio, vetri oscurati, e tutti gli adas possibili di serie. Il prezzo 34.500 trattabili. Grazie“. Antonio

