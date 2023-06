Le gite al mare di Serena e Antonella: i due volti dell’elettrica

Serena e Antonella: due donne, due racconti di gite al mare in auto elettrica, due esiti diversi. Serena è delusa e la prossima volta userà un’auto termica. Antonella è entusiasta e ha capito che si può fare. Inviate i quesiti a info@vaielettrico.it.

Abbiamo trovato la colonnina nel parcheggio della Coop di via monte Grappa.

Qui parte la seconda parte della poco piacevole esperienza di venire a Varazze con auto elettrica: la domenica il parcheggio ha un costo di € 10 all’ora quando vengono superate le due ore. Per completare la carica ci sono volute 5 ore e 30 circa. La mia giornata al mare è costata € 50 di solo parcheggio.

La giornata si é conclusa pensando e dicendo: la prossima volta che vogliamo andare al mare prendiamo l’altra auto con motore termico, che possiamo parcheggiare al porto gratuitamente. Tutto questo con buona pace della transizione ecologica e del risparmio di carburante „ . Serena Sartorello

“Sono Antonella e vi ho già scritto le mie esperienze (leggi). Premetto che sono una donna di 65 anni non molto portata per la tecnologia ma amante da sempre dell’avventura. Sono partita con la mia Kona dal lago Maggiore alla volta dell’Argentario con un’amica che non guida per 10 giorni di mare e cultura in Toscana.

Essendo un’ansiosa ho la card di Enel x way e di Becharge più le app compresa Nextcharge che trovo buonissima. Ho ricaricato in colonnine fast in autostrada a Ovada e Brugnolo e a quelle da 22 kw nei borghi toscani provvisti che sono andata a visitare. Ho attaccato la macchina ad ogni colonnina disponibile e comoda (tipo parcheggio Pitigliano) anche con la batteria al 60/70% e così facendo non ho mai perso un minuto per aspettare il completamento della ricarica.

Morale: zero stress ed ho percorso 1876 km spendendo 198 euro (ho solo la tariffa pay per use). Non sono stata lì a calcolare cosa avrei speso con la benzina, ma so che ho INQUINATO ZERO! Sono quindi entusiasta dell’elettrico anche dopo questa esperienza per me abbastanza impegnativa! Complimenti per il vostro apporto informativo„. Antonella Bertella

Fare i conti con la propria auto per la giusta strategia

Risposta- Mettiamo insieme le due gite al mare di Serena e Antonella perchè la seconda spiega in qualche modo alla prima come si dovrebbe affrontare un viaggio più lungo del solito in auto elettrica. A Serena, però, vorremmo porre qualche domanda: da dove è partita, quindi quanti chilometri ha percorso da casa a Varazze? Quanta autonomia residua restava all’arrivo? Con quale modello di Fiat 500e, batteria da 23,8 o da 42 kWh?

E’ evidente, infatti, che più lungo è il viaggio e minore l’autonomia, tanto più la programmazione deve essere oculata. A Varazze non abbondano le stazioni di ricarica (mi pare due in città e altre due nei dintorni) e sono tutte lente. Una situazione, questa, che accomuna molte cittadine liguri nonstante siano tutte frequentatissimi centri turistici. Un paradosso. Sapendolo, però, Serena avrebbe potuto effettuare una ricarica lungo il percorso da una colonnina fast (ce ne sono a Sestri Ponente e Arenzano venendo da Levante, a Vado ligure e Albisola venendo da Ponente) mettendoci una mezz’ora scarsa.

Via di rabbocchi per avere più flessibilità

Come ha ben capito Antonella, infatti, viaggiando in auto elettrica è sempre il caso di approfittare di ogni opportunità per fare un rabbocco, senza aspettare che la batteria sia quasi scarica. Questo assicura flessibilità per rimediare a qualche incidente di percorso, tipo una colonnina occupata abusivamente o con prezzi da rapina. Con la giusta strategia può filar via liscia la gita domanicale da 200 km, come la vacanza da 1.800 km e oltre. Usi la sua 500e anche la prossima volta: andrà meglio.

