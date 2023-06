Altri annunci usato: Zoe, E-C4 e Kona

Altri annunci usato: tre lettori propongono le loro vetture, una Zoe, una E-C4 e una Kona, dopo la Corsa-e di Marco e la Enyaq di Gianluca (già venduta).Per mettervi in contatto con i venditori (o altre proposte di vendita/ acquisto) scrivete a info@vaielettrico.it. Particolare interessante di queste inserzioni: due dei tre venditori propongono le loro auto con lo scopo di passare a Tesla.

Altri annunci usato (1): la Zoe di Pietro a 17.500€

“Sono Pietro da Castellaneta (TA). Scrivo per mettere in vendita sul Vs. sito la mia Renault ZOE 2ª serie INTENS R135 FLEX. Ho deciso di venderla solo perchè ho intenzione di acquistare la nuova Renault Megane 60 KWh. Colgo l’occasione per complimentarmi con Voi per la grande professionalità ed imparzialità con cui trattate il delicato ed interessante argomento dell’elettrico. Dati dell’auto: CV 69, immatricolata 2020 Maggio, colore rosso metallizzato, Km. 41.800, prezzo 17.500 euro trattabili. Perfette condizioni della carrozzeria, del motore e degli interni (non fumatore). La batteria è a noleggio e nel canone mensile (euro 94) è compresa la garanzia. L’auto è stata tenuta sempre in garage privato. Ringrazio ancora per la disponibilità“. Pietro.

Altri annunci usato (2) La e-C4 di Matteo a 22.000€

“S ono il felice possessore di una Citroen E-C4 di dicembre 2021 con 24.500 km. È stata la mia prima vettura elettrica…Ora dopo aver guidato una Tesla Model 3, ho deciso che è arrivato il momento di cambiare per l’americana. La Citroen non mi da problemi, ha una buona autonomia, estremamente confortevole….ma onestamente la Tesla è meglio. La mia E-C4 è sostanzialmente perfetta ed ha anche gomme invernali con 5.000 km. Vorrei realizzare 22.000 euro. Vi allego anche qualche foto “ . Matteo

La Hyundai Kona di Riccardo a 36.000 3) € (