Tesla 3 e Zoe: altri annunci usato

“

€ 24.000 “ .

Vorrei pubblicare l’inserzione relativa alla vendita della miaper passaggio aDa tempo seguo i video di Paolo Mariano, dai quali traggo spunto per la mia esperienza elettrica. E colgo la presenza di questo canale per vendere ad appassionati della materia la nostra Zoe full optional. Oltre alla già completa dotazione, è presente il bracciolo centrale,per riporre i cavi di ricarica e ilDi colore bianco metallizzato, ha all’attivopercorsi quasi esclusivamente per il casa lavoro da mia moglie eAd eccezione di un paio di occasioni, nelle quali la ricarica fast si è dimostrata utilissima per riprendere rapidamente la strada durante una gita. Le condizioni, sia all’interno che all’esterno, sonoLa vettura ha anche la Kasco RCI fino a Febbraio 2024, è garantita da Renault fino al 2025 ed è dotata diBatteria di proprietà. Prezzo richiestoRaffaele