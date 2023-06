Una Smart usata a 15 mila euro, altra proposta di elettrica di seconda mano che presentiamo. La vende Fabrizio, per acquistare una EV con più autonomia. Chi è interessato (o vuole a sua volta vendere o comprare) scriva a info@vaielettrico.it

Una Smart usata del 2019 con 44 mila km

“Sono un vostro appassionato lettore e, come altri, vorrei sfruttare se possibile il vostro sito per pubblicizzare la mia Smart EQ forTwo. La vorrei vendere per passare ad un elettrica con maggior autonomia (probabilmente una 500e). Vi ringrazio anticipatamente. Allego qualche foto, di seguito alcuni dettagli:

– Immatricolazione: 11/2019

– Colore: bianco

– Km percorsi: 44.000

– Pacchetto batteria e motore cambiati un anno fa.

– Prezzo: 15.000 euro“. Fabrizio

