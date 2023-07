Tre servizi di ricarica nel pacchetto Polestar 2

Pubblica, domestica e mobile “on demand”: sono i tre servizi di ricarica che Polestar offre ai suoi clienti, grazie a partnership con Be Charge, ChargeGuru ed E-GAP.

Polestar (qui il sito) “prende per mano” i nuovi automobilisti elettrici dando loro un accesso privilegiato all’ecosistema della ricarica. Facilita così la transizione verso il nuovo mondo dei veicoli elettrici.

Il pacchetto di servizi di ricarica viene proposto a chi ordinerà Polestar 2 in versione MY23 oppure MY24.

Nella ricarica domestica Polestar si avvarrà delle competenze di Charge Guru. Offre anche un voucher di 500 euro per la ricarica domestica presso la propria abitazione o azienda. Grazie alla consulenza di ChargeGuru il cliente potrà orientarsi in un catalogo di soluzioni di ricarica scegliendo la più adatta alle loro necessità. Oltre alla fornitura dell’hardware, fruirà di sopralluogo e installazione completa.

Nella ricarica pubblica Polestar si è alleata con con Be Charge (gruppo Eni) per offrire ai clienti la possibilità di ricaricare gratuitamente sulla rete DC in tutta Italia. Il beneficio è esteso fino al 30 giugno 2024, con un massimo di 20 ricariche gratuite.

La ricarica “on demand” è un servizio messo a disposizione da E-GAP.

I clienti potranno godere di un anno di ricarica on-demand nelle città di Roma, Milano, Bologna, Torino, Verona e Brescia al costo di 0,40 euro a /Kwh. Non ci sono limitazioni sul numero di ricariche.

Polestar si imegna inoltre a garantire un servizio di assistenza post-vendita in tempo reale su tutto il suolo italiano. Può essere attivato attraverso servizi telefonici, chat, email o ritiro e consegna del veicolo a domicilio in caso di problemi.

