La ricarica privata chiavi in mano: è l’idea di ChargeGuru

Come definire ChargeGuru? Un network di installatori di wallbox? Un pronto soccorso on line per nuovi utenti di auto elettriche? Un facilitatore della ricarica domestica? Nel sito in lingua italiana, appena rilasciato, si definisce «startup innovativa europea che ha lo scopo di facilitare il passaggio alla mobilità elettrica, proponendo la soluzione di ricarica adatta a ciascuno: casa indipendente, condominio, struttura ricettiva, esercizio commerciale, o azienda».

ChargeGuru nasce in Francia ed è già una realtà consolidata anche in Spagna. In Italia è appena arrivata, ed è operativa da qualche settimana. La guida come Country manager l’ingegner Diego Trabucchi, già Head of E-Mobility Sales di FIMER e successivamente Business developer per l’Italia di NewMotion, la rete di ricarica che fa capo al gruppo petrolifero olandese Royal Dutch Shell.

Ci spiega che ChargeGuru è «un team di specialisti della ricarica che può proporre una o più soluzioni “chiavi in mano”».

Si rivolge ai privati, ai condomini e alle aziende, seguendo passo passo il processo di progettazione e realizzazione di una infrastruttura di ricarica.

Installare una wallbox? Sembra facile, ma….

Chi ha avuto esperienza diretta sa bene installare un punto di ricarica è procedura abbastanza complessa. Deve fare i conti con molte variabili che vanno dalla tipologia del veicolo da ricaricare alla scelta del dispositivo di ricarica, dall’adeguamento dell’impianto elettrico alle pratiche autorizzative, dalla contrattualistica agli incentivi; sempre passando per diversi professionisti e tecnici.

ChargeGuru: interlocutore unico per l’utente

L’idea di ChargeGuru è diventare l’interlocutore unico dell’utente, facendosi carico dei diversi passaggi.

Qui elenchiamo i principali:

–studio tecnico elettrico che include la valutazione dei consumi energetici del sito per dimensionare l’infrastruttura di ricarica;

–Progettazione dell’intervento ed eventuale richiesta di permessi e autorizzazioni

-fornitura di dispositivi di ricarica in corrente alternata e continua (wallbox, colonnine AC e DC);

-servizi di installazione eseguiti da tecnici qualificati;

–pratiche per la richiesta di incentivi;

–esercizio delle stazioni di ricarica;

-manutenzione e supporto tecnico;

-tessera o app per la ricarica alle colonnine pubbliche

Un privato che non sia anche un addetto ai lavori rischia di perdere la testa. Ma anche nelle piccole e medie aziende spesso mancano le competenze per compiere questo percorso in autonomia e con il risultato ottimale. «ChargeGuru prende per mano il cliente fin dall’inizio _ spiega Trabucchi _, stima con un preventivo il costo dell’intervento chiavi in mano, segue passo passo la realizzazione assicurandosi che sia conclusa a regola d’arte».

La piattaforma ChargeGuru già attiva in Italia

La piattaforma è già operativa e attraverso il sito è già possibile chiederne l’intervento. La rete italiana degli installatori si sta completando e molto presto, assicura Trabucchi, sarà presente in ogni parte del Paese.

