Polestar 2 è servita: consegna in quattro settimane

Polestar 2, primo modello full elecrtic del nuovo brand creato da Volvo-Geely, sbarca finalmente anche in Italia. Da oggi Polestar 2 può essere configurata e acquistata on line con tempi di consegna stimati in quattro settimane. Polestar 2 ha debuttato nei paesi del Nord Europa all’inizio dell’anno ed è già entrata nelle classifiche dei modelli elettrici più venduti, con oltre 35 mila prenotazioni.

Una prima per l’Italia, già un successo in Europa

Polestar 2 è una berlina compatta premium che molti hanno identificato come alternativa alla Tesla Model 3. Simile il range di prezzo (fra 50 e 70 mila euro), simile l’autonomia massima nella versione long range (540 km), sconta però la derivazione dalla collaudata piattaforma “termica” CMA di Volvo Car, la stessa della serie Volvo X40. Il che costringe a qualche compromesso nel design delle batterie (due pacchi distinti, uno dei quali, a T, occupa il tunnel centrale). Le prime Polestar su piattaforma dedicata arriveranno dal 2024-2025 con le serie 5 e 6, mentre dall’anno prossimo sarà disponibile anche in Italia il Suv di lusso Polestar 3 appena svelato.

Sono disponibili tre gruppi motore. La variante a due motori da 300 kW (408 hp) con un pacco batteria da 78 kWh e due varianti a motore singolo anteriore disponibile con la batteria da 78KWh e motore da 170 kW, o una batteria più piccola, da 69 kWh e motore da 170 kW.

Solo on line: tre versioni e tre pacchetti optional

Le batterie sono garantite 8 anni/160.000 km o 70% di garanzia sullo stato di salute (SOH) della batteria. I moduli batteria sono riparabili individualmente

Vengono poi proposti pacchetti di opzional standardizzati che non influiscono sui tempi di consegna. Il pacchetto Plus, il più completo, include il tettuccio di vetro panoramico, il sistema audio Harman Kardon con 13 altoparlanti, interni in WeaveTech, pannelli in Black Ash, sedili anteriori riscaldati completamente elettrici con funzione di memoria, sedili posteriori, volante e tergicristalli riscaldati e pompa di calore.

Il Pilot Lite Pack include funzioni di assistenza alla guida e sicurezza: il Driver Assistance con Adaptive Cruise Control e Pilot Assist, telecamera panoramica a 360 gradi, sensori di parcheggio all-round, e Driver Awareness che include il Blind Spot Information System (BLIS) con il supporto alla sterzata, Cross Traffic Alertcon supporto alla frenata, e Rear Collision Warning.

Il Performance Pack è disponibile nella versione a due motori. Oltre che più potenza e coppia, questa dotazione aggiunge gli ammortizzatori regolabili Öhlins Dual Flow Valve, le pinze dei freni anteriori Brembo a quattro pistoni, cerchi in alluminio forgiati da 20” e 6 pneumatici su misura Continental SportContact.

Unica modalità di guida, ma super frenata rigenerativa

Queste le modalità e le potenze di ricarica. I consumi WLTP sono di 18,8 kWh/100 km per la Polestar Long Range Single Motor e di 21,6/100 km per la Polestar Long Range Dual Motor. A differenza di quasi tutte le BEV della stessa categoria, Polestar 2 non dispone di diverse modalità di guida (in genere tre, Eco, Standard e Sport) ma la frenata rigenerativa si può escludere, utilizzare parzialmente, oppure integralmente adottando di fatto l’One Pedal Drive che arriva fino all’arresato ocmpleto della vettura.

Polestar 2 è stata la prima auto a adottare l’ impianto infotainment con tecnologia Android Automotive OS, sviluppato in collaborazione con Google. E’ integrato con Google Assistant, Google Maps e Google Play store, il che rende il sistema di assistenza alla navigazione supportato da comandi vocali pressochè infallibili, molto efficace e intuitivo.

La rete Volvo come base d’appoggio e assistenza

Le vendite saranno solo on line; le vetture saranno consegnate presso i 66 punti della rete distributiva Volvo, ma è prevista anche l’opzione della consegna a domincilio. Anche per l’assistenza è attiva una convenzione con la rete Volvo. I primi 100 clienti avranno diritto ad un test drive, tenenedo sempre come base l’infrastruttura Volovo. I test drive si terranno a Milano da 16 al 18 dicembre. A breve Polestar creerà due showroom a Roma e Milano, che però avranno solo la funzione di promozione e valorizzazione del brand. Per il lancio della nuova vettura elettrica Polestar collaborerà con Enel X Way: i nuovi clienti potranno acquistare la JuiceBox di Enel X Way a condizioni vantaggiose e ottenere un abbonamento Flat gratuito per accedere alla rete pubblica di Enel X Way e degli operatori in roaming per un totale di 70 kWh.

