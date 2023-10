Trattori: T4 Electric di New Holland debutta ad Agritechnica

Svelato a dicembre scorso (leggi qui) in Usa, il T4 Electric di New Holland debutta in Europa alla fiera tedesca di Agritechnica 2023. Il primo elettrico della casa ha superato i primi test in campo e dovrebbe entrare in produzione entro il 2023.

Dopo il trattore a metano quello elettrico, bene i test

Riduzione delle emissioni, questa la missione della casa produttrice. Un percorso iniziato con i trattori New Holland T7 Methane Power LNG e T6 Methane Power.

L’elettrico vede la sinergia tra gli ingegneri di CNH Industrial negli Stati Uniti e in Italia, a Modena dove sono stati assunti centinaia di ricercatori, in partnership con la californiana Monarch Tractor dove è presente nel capitale (leggi qui).

Si lavora da tempo al trattore elettrico; ma come sono andate le prove sul campo? “I risultati dei test hanno rivelato che il T4 Electric Power ha offerto prestazioni eccellenti con grande controllo e reattività rispetto a una macchina diesel, con notevoli risparmi in termini di costi di gestione e manutenzione, oltre a un’impronta di carbonio neutra“. Parole di Oscar Baroncelli (Head of Tractor and Telehandler Product Management New Holland Agriculture).

T4 Electric Power: potenza equivalente a 120 CV

Vediamo alcuni dati di T4 Electric Power con la premessa aziendale: “Soluzione ideale per operazioni che richiedono un trattore di bassa potenza. È adatto per aziende miste, zootecniche, municipali, frutticole e per applicazioni specialistiche“. Insomma non aspettate una risposta per le lavorazioni che richiedono maggiore energia e potenza.

Il motore ha potenza massima di 120 CV, una coppia massima di 440 Nm e una velocità fino a 40 km/h. E’ compatibile con tutti gli attrezzi convenzionali della gamma, compresi quelli meccanici. Sulla batteria non abbiamo il dato in kWh, l’azienda parla di autonomia: “Fino a un giorno intero di utilizzo (a seconda del carico di lavoro) e può essere ricaricata in una appena un’ora utilizzando un sistema di ricarica rapida. Il trattore può inoltre essere utilizzato come riserva di energia per alimentare altri dispositivi e macchine o per fornire energia agli attrezzi“.

Un altro elemento interessante è la riduzione del rumore con l’abbattimento in parte dell’inquinamento acustico (e si consente l’utilizzo nelle ore notturne) e delle vibrazioni per una maggiore tutela della salute dei lavoratori.

Costi ridotti fino al 90% per carburante e manutenzione

Non abbiamo ancora dei test in campo indipendenti, vediamo cosa annuncia New Holland con le parole di Oscar Baroncelli: “I punti salienti includono elevate capacità di trazione, inversioni e cambi di marcia fluidi e una comprovata riduzione dei costi operativi fino al 90%, grazie all’eliminazione dei costi del carburante diesel e della manutenzione del motore endotermico“.

Su questo punto c’è da ricordare gli investimenti di tante aziende agricole sull’agrovoltaico o sul fotovoltaico per la produzione a costi ridotti di energia solare. Con il Pnrr si sono messi a bando oltre un miliardo di euro con contributo anche per la colonnina di ricarica e l’accumulatore.

“L’elettrificazione è una risorsa importante per il futuro e il mercato è in rapida evoluzione. Intravediamo un grande potenziale per le macchine a bassa potenza. Stiamo parlando di una strategia di prodotto a medio termine, tuttavia stiamo lavorando intensamente sull’elettrificazione e portando avanti le nostre attività di ricerca e sviluppo. Questa macchina inoltre dimostra una volta di più l’impegno di New Holland nel promuovere in modo sostenibile l’agricoltura per i coltivatori di tutto il mondo“. Parole di Carlo Lambro (Brand President di New Holland Agriculture).

E’ un po’ autonomo il T4 Electric

Il T4 Electric Power offre diverse funzioni autonome progettate per ridurre il costo totale di esercizio (TCO) “assistere l’operatore durante nella guida, migliorare le prestazioni e la qualità complessiva delle applicazioni e utilizzare al meglio le competenze dell’operatore“.

Alla base vi è o Smart Roof, un sistema di awareness ovvero di sorveglianza a 360 gradi che integra sensori, telecamere e centraline al fine di rilevare ed evitare ostacoli, sincronizzare più macchine e controllare lo stato dei processi. Tra le caratteristiche c’è la modalità Follow Me che consente al trattore di seguire l’operatore quando si trova fuori dalla cabina, molto utile in decine di normali situazioni quotidiane in azienda, come il passaggio attraverso cancelli o l’alimentazione del bestiame.

La modalità Shadow permette all’operatore di guidare la macchina dall’esterno usando il controllo gestuale, evitando così di dovere rimanere sempre all’interno della cabina stessa. Con la funzione in tempo reale Live View “gli agricoltori hanno la propria flotta letteralmente nel palmo della mano sui loro cellulari mentre, con Fleet Management, i gestori dall’ufficio possono assegnare compiti a ciascun trattore della flotta presente sul campo“.

Come avevamo già scritto si conferma il cronoprogramma sui tempi: “La produzione commerciale del nuovissimo T4 Electric Power dovrebbe partire entro il 2023 negli Stati Uniti con a seguire un ampliamento dell’offerta di prodotti per soddisfare i mercati che richiedono attrezzature agricole sostenibili ad alta tecnologia“.

