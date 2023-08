Tornano con Wallbox i Webinar sul futuro della ricarica

Lo sviluppo, in Italia, di una filiera capillare e qualificata per l’installazione degli impianti di ricarica per auto elettriche, sia privati, sia pubblici e semi-pubblici: è uno dei temi che Vaielettrico affronterà nel prossimo Webinar sul futuro della ricarica in programma il 12 settembre alle ore 18. Ospite del webinar sarà Wallbox Chargers, la dinamica società spagnola presente in tutta Europa e ormai radicata anche in Italia.

Come i precedenti appuntamenti della serie (con E-Charge il e 20 luglio e con Plus Ev Charger il 27 luglio), anche questo fa parte della road map di avvicinamento alla prima fiera italiana della ricarica, E-Charge, che si terrà a Bologna il 16-17 novembre.

Il Webinar del 12 settembre è aperto a tutti i lettori che potranno rivolgere le loro domande, in diretta, ad Alex Corazzari, country manager di Wallbox Chargers Italia e a Roberto Fauda, pre-sales engineer dell’azienda.

La partecipazione è libera e gratuita previa iscrizione a questo indirizzo: a questo indirizzo

I destinatari privilegiati dell’iniziativa sono, ovviamente, gli installatori ai quali Wallbox Chargers offre un percorso formativo e un sistematica consulenza. E ai quali presenterà in anteprima nuovi prodotti e progetti che saranno lanciati in occasione di E-Charge.

Di grande interesse anche la descrizione del sistema V2X (vehicle to everything) realizzato da Wallbox Chargers presso la propria sede di Barcellona. Un progetto che tocca da vicino i temi più caldi del momento: la gestione dell’energia condivisa, la cosiddetta ricarica bidirezionale, l’integrazione tra rete domestica e rinnovabili (fotovoltaico) per minimizzare i consumi.

– Iscriviti a Newsletter e canale YouTube di Vaielettrico –