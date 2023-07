Webinar/ Il futuro della ricarica? Chiedetelo a Plus EV Charge

Seconda tappa del nostro percorso verso E-Charge 2023: il prossimo Webinar si terrà giovedì 27 luglio alle 18.00 e avrà come ospite Jacopo Carlo Perino direttore commerciale e marketing di Plus EV Charge.

Plus EV Charge è un’azienda italiana (qui il sito) con sede a Ravenna. Presenta una gamma completa di stazioni di ricarica per veicoli elettrici. Fa parte del gruppo Plus International fondato nel 1998 per costruire le colonnine che erogano servizi elettrici alle imbarcazioni da diporto nei grandi porti turistici.

Oggi la divisione Plus Marine è il principale costruttore al mondo di questi dispositivi, ai quali si sono aggiunte le colonnine di ricarica per imbarcazioni elettriche.

Plus EV Charge è nata nel 2021 come naturale estensione alla ricarica dei veicoli elettrici di un know how maturato in vent’anni di esperienza specifica.

L’offerta di Puls EV Charge spazia dalle wallbox per privati a ziende alle colonnine in Ac da 22KW fino alle fast e ultrafast in corrente contina. Ha in listino anche una colonnina mobile, nata per alimentare macchine da cantiere, ma che potrebbe diventare la base tecnologica per infrasstrutture di supporto alla rete fissa in caso di eventi o particolari concentrazioni di traffico.

Come evolve la tecnologia della ricarica? Cosa offre il mercato e cosa ci proporrà nei prossimi mesi? Il Webinar di giovedì prossimo sarà l’occasione per interrogare Jacopo Carlo Perino di Plus EV Charge su tutte le tematiche della ricarica, sia dal punto di vistra del mercato sia da quello tecnologico. La partecipazione è come sempre gratuita. Basterà registrarsi a questo indirizzo e riceverete il link per partecipare all’evento.

