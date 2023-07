Webinar/ Il futuro della ricarica? Chiedetelo a E-Charge

Comincia giovedì 20 luglio il nostro programma di Webinar dedicati al tema della ricarica, in vista di E-Charge 2023, prima fiera italiana del settore che si terrà a Bologna in novembre.

Tutte le strade portano a Roma e tutte le critiche alla mobilità elettrica portano alla ricarica. Si riferiscono spesso a problemi sopravvalutati: in Italia abbiamo già una rete di ricarica capillare con 45 mila punti di ricarica pubblica e oltre 400 mila privata.

Ma cosa accadrà quando le auto elettriche saranno milioni e non poche centinaia di migliaia? La domanda di energia, concentrata nelle ore serali, potrà essere soddisfatta? I tempi necessari a fare il pieno diminuiranno? Riusciremo a contrastare la maleducazione di chi occupa abusivamente le colonnine? Avremo sistemi di attivazione e pagamento più smart? Saranno più affidabili le App e le stesse colonnine? Sono domande che tutti si pongono e ci pongono. Ma ogni lettore, utente privato o addetto ai lavori, potrà porle direttamente ai principali attori della filiera grazie a una serie di Webinar dedicati alla ricarica, promossi e organizzati da Vaielettrico.

Partiremo giovedì prossimo, 20 luglio, mettendovi a disposizione Vincenzo di Bella, Project Manager di E-Charge. E-Charge è la prima fiera italiana interamente dedicata alla ricarica per veicoli elettrici. Si svolgerà alla Fiera di Bologna il 16 e 17 prossmi e metterà a confronto le principali aziende del settore. Alcune delle quali presenteranno soluzioni innovative e nuovi servizi. Vincenzo di Bella può anticiparcene qualcuna.

Ma saranno poi le stesse aziende, nel viaggio di avvicinamento all’appuntamento fieristico, a rispondere alle domande e alle curiosità del lettori di Vaielestrico nei prossimi Webinar programmati per fine luglio, per settembre e per ottobre.

Il primo, quello del 20 luglio, ha come titolo “Il futuro della ricarica in Italia: chiedetelo a E-Charge“. Si terrà dalle 18 alle 19,30 ed è aperto a tutti. E’ sufficiente iscriversi a questo link https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_bwrKYOeBTSuBmdljrYvWYg per ricevere le credenziali di accesso.

