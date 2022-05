Top e Flop: la 500 vola, la VW ID.3 delude

Top e flop: per una volta Italia batte Germania. La versione elettrica della 500 si conferma un successo. Mentre le tre Volkswagen non riescono a sfondare.

Top e flop: in Germania la 500 vende più delle 3 VW assieme

Noi italiani abbiamo il vizio di piangerci addosso. E di non accorgerci neppure quando i nostri prodotti sbancano sui mercati internazionali. Il caso della 500e è emblematico: nel primo mercato europeo, la Germania, continua ad essere nel top dei modelli elettrici più venduto, battendo a domicilio la sterminata produzione locale. L’ultima conferma viene dai dati di aprile: da solo il Cinquino vende più della somma delle tre Volkswagen elettriche, che pure godono di tutt’altra rete di vendita. I numeri sono impietosi: 1.827 le 500 immatricolate, contro 814 ID.4, 493 e-Up e appena 462 ID.3. Un trend che conferma quanto già visto nei mesi precedenti, con la 500 sempre sul podio, a volte in compagnia delle Tesla, e le Volkswagen in posizioni di rincalzo. Nei primi 4 mesi dell’anno, la piccola Fiat elettrica (progettata e costruita a Torino, anche se ora è parte del colosso Stellantis) è già stata consegnata a 5.210 clienti tedeschi. Un dato impressionante, se si considera che qui le versioni tradizionali non hanno mai sfondato.

L’erede EV della Golf non sfonda: restyling già nel 2023?

Chi ride e chi piange. Un’auto che proprio non si vende è la ID.3, presentata a suo tempo come il modello destinato a diventare nell’elettrico quel che la Golf è nelle motorizzazioni tradizionali. I numeri sono impietosi: solo 17° anche in aprile nelle vendite nel mercato di casa, la Germania, e fuori dalla top ten delle elettriche in Europa anche in marzo. Al punto che si parla già di un sostanzioso restyling in arrivo già nel 2023, a soli tre anni dalle prime consegne, avvenute a gennaio 2020. Proprio l’uscita di una versione “rinfrescata” della ID.3 sarebbe all’origine del ritardato arrivo anche dell’allestimento sportivo GTX dello stesso modello. Il lancio, previsto per quest’anno, pare ritardato al 2023, per condividere il nuovo look. In questo momento tutte le attenzioni del vertice VW sono concentrate sul lancio dell’ID.Buzz, il Pulmino elettrico, in uscita in Germania. Sulla ID.3 si glissa, in attesa di una ripartenza che avverrà l’anno prossimo. Forse…

