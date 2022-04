I tedeschi amano la 500e (e soprattutto le Tesla)

I tedeschi amano la 500e, la più richiesta tra le citycar elettriche anche in marzo. E soprattutto amano le due Tesla, più vendute di tutto il made in Germany.

I tedeschi amano la 500e (molto più degli italiani)

Anche i dati dell’ultimo mese confermano che l’elettrico ha rotto l’incantesimo che da sempre unisce i tedeschi alle auto di casa. La Volkswagen arranca e il modello che doveva prendere il posto della Golf nell’elettrico, la ID.3, si piazza solo in 16° posizione, immatricolando solo 651 vetture. A causa anche di drammatici problemi in produzione. La Tesla Model 3 ha venduto quasi nove volte tanto, a quota 5.516, davanti alla “sorellina” Model Y (2.529). Festeggiando così l’avvio della produzione made in Deutschland a Grunheide, vicino a Berlino, che potrebbe rendere la marca di Elon Musk ancora più competitiva. E la 500e fa il suo piazzandosi ancora al terzo posto e sfiorando le duemila immatricolazioni. La piccola torinese stacca di nuovo tutta la nutrita pattuglia di elettriche franco-tedesche del gruppone Stellantis, nessuna delle quali entra nella top 20. Nonostante che il CEO Carlos Tavares sostenga di avere la migliore gamma di elettriche in circolazione…

La Germania ha scelto l’elettrico, noi restiamo neutrali…

Colpisce anche il fatto che la piccola Fiat elettrica trovi ogni mese in Germania il quadruplo dei clienti che la scelgono in patria. Qui in marzo la 500e si è fermata a quota 495 immatricolazioni, un dato condizionato anche dall’assenza degli incentivi. Ma è tutto il settore EV ad avere nel primo mercato europeo dell’auto dimensioni lontanissime da quelle nostrane. Il mese scorso in Italia ha visto appena 4.511 elettriche vendute. con una striminzita quota del 3,7%. In Germania le immatricolazioni sono arrivate a 34.474, con una quota del 14%. La verità è che i tedeschi, dal governo in giù, hanno già deciso quale sarà l’auto del futuro (e in parte anche del presente). Mentre a Roma ci si continua a baloccare sul famoso principio della “neutralità tecnologica“, tanto cara al ministro dello Sviluppo Produttivo, Giancarlo Giorgetti. Secondo voi quale dei due Paesi sarà in grado di orientare le scelte future di tutta l’industria europea? Non è difficile…

— Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it —