Tesla sbanca il mercato europeo dell’auto

Tesla sbanca nuovamente il mercato europeo. In marzo il Model 3 è stata l’auto più venduta in assoluto, battendo la concorrenza a benzina o diesel.

Tesla sbanca e batte tutta la concorrenza a benzina o diesel

La fotografia del mercato l’ha scattata JATO Dynamics, registrando l’ennesimo calo del 19% sul marzo 2021, con 1.116.419 nuove auto immatricolate. Siamo tornati ai livelli del 1985, con la crisi ucraina a dare l’ennesima mazzata a un business già piegato dalla pandemia. In controtendenza ci sono i veicolo a basse emissioni: le auto con la spina (elettriche e ibride plug-in) ormai vendono stabilmente più delle diesel. Con 244.801 nuove immatricolazioni (+10%), rispetto alle 202.113 unità delle auto a gasolio (-39%). Le elettriche pure valgono ormai il 62% delle vendite di auto ricaricabili (+46%), mentre le plug-in sono risultate in calo del 22%, con 93.100 unità. Ancora una volta Tesla Model 3 è stata l’auto più venduta in Europa con 23.013 immatricolazioni, in calo del 3% sul marzo 2021. Un calo marginale rispetto a quelli registrati dai modelli di altri big player: Peugeot 208 (-17%), Volkswagen Golf (-36%), Toyota Yaris (-31%) e Opel Corsa (-36%).

Il marchio di Elon Musk ha venduto più di Fiat, Citroen e Nissan

In realtà il leggero calo di Tesla Model 3 è spiegato dagli analisti di Jato dalla crescente concorrenza non di una marca rivale, ma di un’auto di famiglia come Model Y. Quest’ultimo è addirittura terzo nella classifica generale. Con questa accoppiata, il mese scorso Tesla ha venduto più di marchi storici come Fiat, Citroen, Nissan e Dacia. Nel totale del primo trimestre 2022, Tesla ha conquistato la 18° posizione nella classifica per marchi. È una graduatoria realizzata per unità vendute: se si calcolasse il fatturato, il marchio di Elon Musk sarebbe già nelle top ten, dato che le sue auto costano da 50 mila euro in su. Tra le elettriche, la Fiat 500 conquista il 3° posto, arrivando al 41% dei volumi totali del modello. Dacia sfiora le 4.000 unità della Spring, mentre Hyundai e Kia hanno venduto 3.243 e 2.941 unità di IONIQ 5 ed EV6. Bene anche la Polestar 2, che ha superato per la prima volta il traguardo delle 3 mila unità vendute in un mese.

—- Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it —–