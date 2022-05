Magica 500e: in Francia è l’EV più venduta

Magica 500e: conquista la Francia, battendo i tanti modelli elettrici transalpini. In aprile se ne sono vendute 1.737, il quadruplo delle immatricolazioni italiane.

Magica 500e: strapazzate le francesi a domicilio

Nemo propheta in patria, si dice. Ed è proprio vero per la piccola elettrica torinese, che sta raccogliendo in Germania e in Francia risultati impensabili in un mercato ancora fermo come il nostro. Nel mercato transalpino le EV valgono l’11,7% del mercato, contro lo striminzito 3,1% italiano. E la 500e continua ad andare forte, ben più forte delle varie Renault, Peugeot e Citroen, che pure godono di reti di vendita molto più capillari. Gli unici modelli in grado di superare il Cinquino sono le due Tesla, Model 3 e Model Y, che però concentrano le consegne nell’ultima parte del trimestre. E in aprile non compaio nella top ten. Dietro la 500e si sono piazzate la Dacia Spring (1.568 auto vendute) e la Peugeot e-208 (1.375). Quest’ultima, come la 500, è un’auto della galassia Stellantis. E i top manager del gruppo francese, che parlano sempre con sussiego delle produzioni italiane, dovrebbero prendere auto del successo della piccola Fiat e rifletterci su.

Se solo la facessero pagare un po’ meno…

Resta da chiedersi che potenzialità avrebbe la 500e se solo Stellantis decidesse di rivedere il listino con prezzi un po’ più umani. La macchina (tutta pensata e made in Torino) c’è e chi l’ha acquistata ne è più che soddisfatto, ma i prezzi partono da un’asticella molto alta, 27 mila euro. Trovare il modo di ritoccarli al ribasso, magari con versioni un po’ meno fighette, potrebbe fare della 500e un modello veramente di massa. Il mercato nei Paesi del Nord Europa è ormai maturo per grandi numeri. In Francia, per esempio, si vendono molte più auto con la spina che diesel. Se consideriamo le elettriche pure e la ibride plug-in siamo al 21,1% del mercato, ovvero una macchina nuova su cinque. Le auto a gasolio sono invece scese al 15,8% di quota (un anno fa erano al 23,5%). Questo in un mercato che complessivamente perde il 22,6% rispetto a un anno fa.

– Iscriviti gratuitamente alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it