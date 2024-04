Tacita ha svelato 5 nuovi modelli sia stradali che off-road. Quello che colpisce è l’incontro tra artigianalità, passione e altissima tecnologia.

Tacita è una delle prime aziende produttrici di moto elettriche. E’ nata più di dieci anni fa dalla passione e dalla lungimiranza di Pierpaolo Rigo. L’obiettivo da subito è stato quello di costruire moto elettriche ma senza scendere a compromessi in termini di piacere di guida. Se si torna indietro di dieci anni e soprattutto l’approccio è quello del fuoristrada, l’impresa è davvero notevole. Una scommessa vinta quest’anno sul podio della Dakar e una scommessa rilanciata ieri con la presentazione dei nuovi modelli 2024.

Tacita si fa in due

I modelli sono cinque, ma le famiglie sono due: una stradale, la T-Cruise e una offroad, la T-Race. In comune però hanno diversi elementi. Primo tra tutti il motore da 11 kW con una potenza di picco che arriva a 34 kW. Le versioni del propulsore sono due, identiche nelle prestazioni, ma con una differente coppia: 60 o 85 Nm. Le due famiglie condividono anche lo stesso cambio a 5 marce, caratteristica piuttosto rara nelle moto elettriche. Inoltre tutti i modelli in gamma hanno il raffreddamento a liquido (per migliorare le performance) e un sistema di gestione delle batterie sviluppato internamente che ha lo scopo di prevenire il surriscaldamento e aumentare l’autonomia.

Tacita T-Cruise

La gamma T-Cruise è quella con destinazione più stradale e ne fanno parte i modelli Urban (scheda tecnica) e Turismo (scheda tecnica), moto progettate per il commuting ma anche per i viaggi. Sono moto che hanno come obbiettivo il piacere di guida e saranno disponibili con batteria da 18 kWh o da 27 kWh. Hanno una autonomia calcolata di oltre 300 km e che non scende sotto ai 200 km se anche la si usa senza alcuna remora.

Tacita T-Race

La seconda famiglia è quella della T-Race e nasce direttamente dall’esperienza fuoristradistica di Tacita. Tre i modelli in gamma: un Enduro (scheda tecnica), un Motard (scheda tecnica) e un Motorally (scheda tecnica). Sono moto progettate con due obiettivi in mente: leggerezza e potenza. Un dettaglio tra i tanti: le carene sono spesse 0,7 mm e sono realizzate in un materiale che combina carbonio e kevlar balistico. Monteranno batterie da 9kWh nella Enduro e nella Motard, e da 13 kWh nella Motorally. Hanno un peso di poco superiore ai 150 kg (nel caso di enduro e motard) e appena sotto ai 200 per la Motorally.

