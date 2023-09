Sestante 6.8e: nuova barca elettrica italiana

A Verga 1958 hanno già motorizzato delle piccole barche, mini motori a prezzo molto accessibile (leggi). Ma per celebrare i primi 65 anni di attività varano un modello più potente.

Un motore elettrico per i primi 65 anni aziendali

Si festeggia con le emissioni zero alla Verga Plast di Lomazzo sul lago di Como. La motorizzazione a batteria e già stata sperimentata con natanti a basso prezzo ma, come abbiamo scritto durante il Salone di Venezia (leggi), ora arriva una barca più grande in due versioni.

La presentazione è fissata al Salone Nautico di Genova (21/26 settembre). Accanto al modello termico si alzerà il velo su quello elettrico ovvero sulla coppia Sestante 6.8 e Sestante 6.8e, disegnate e progettate entrambe da Matteo Costa Yacht & Design.

Un motore equivalente a un 25 CV termico

Qui sotto la scheda con le specifiche tecniche comunicate. Il motore sarà, come annunciano da Verga Plast, un equivalente di un 25 CV con “potenza di picco di 27 kW e continua di 20 kW”. La batteria? “Consiste in tre pacchi batteria, ciascuno da 14,1 kWh“. La barca può ospitare fino a 8 persone.

“Sestante 6.8e incarna la nostra passione per l’innovazione sostenibile con la propulsione completamente elettrica. Siamo davvero “elettrizzati” all’idea di condividere queste incredibili creazioni con il mondo” dice Stefano Bitturini, manager aziendale.

“Siamo entusiasti _ aggiunge _di portare avanti la tradizione della navigazione italiana, offrendo creazioni uniche e all’avanguardia, improntate alla sostenibilità ambientale“. Più dettagli saranno forniti allo stand del Salone di Genova (BD4, Padiglione Blu) dove saranno presenti anche le altre creazioni di Verga Plast.

Nei giorni scorsi abbiamo scritto del primo e-bus acquatico italiano (leggi). Ora un altro cantiere tricolore che investe sulla propulsione elettrica, sempre più richiesta per navigare nelle aree marine protette e per escursioni turistiche sostenibili, a contatto diretto con la natura, senza rumore e senza i miasmi dei gas di scarico.

-Iscriviti alla newsletter e al nostro canale YouTube–