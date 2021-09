Coral Life 250: barca (a 970 euro) in plastica riciclata ed elettrica

Per Coral Life 250 plastica riciclata e riciclabile. Un piccolo tender da due persone, lungo poco più di due metri (2,49) e soli 33 chili di peso. A remi, ma c’è la versione a motore, esclusivamente elettrico (qui il termico è fuori gioco). Si porta a casa con 970 euro. Prestazioni senza pretese, ma visto il prezzo…

Un motore elettrico da 2,90 kW

Piccola barca, ma il motore arriva a 2,90 kW (indicano una equivalenza a 3,9 Hp), non molto lontano dalla potenza di alcune barche di cui abbiamo scritto e che si attestano sui 3/4 kW.

La batteria è incorporata, quindi il motore è facile da trasportare e questo permette di caricarla a terra. Il produttore non da indicazioni su autonomie e tempi di ricarica. Ma visto l’uso – adatta per chi fa birdwatching o per pescatori e per chi non ha fretta – e la conseguente bassa velocità dovrebbe assicurare diverse ore di autonomia. Vediamo le dimensioni: lunghezza 2.49 metri, larghezza 1.27, peso 33 Kg, ospita due persone. In dotazione scalmi, remi e sedili.

Plastica riciclata e riciclabile al 100%

Il produttore è l’azienda VERGA-Plast, in pista dal 1958 a Lomazzo in provincia di Como. Il catalogo è focalizzato su imbarcazioni con propulsione fuoribordo da 2,20 a 6 metri e come ci fanno sapere dall’azienda “tutti gli scafi possono essere motorizzati con propulsori elettrici“. Nel catalogo si nota il Tender 245 indicato per i pescatori, ma non solo.

Sul fronte ambientale hanno puntato sulla plastica riciclata. E lo sottolineano: “Sulla scia di Coral View 250, nasce Coral Life 250 nell’ottica dell’economia circolare che rispetta e tutela la vita marina e terrestre“. Il materiale utilizzato viene definito nella scheda tecnica tecnopolimero riciclato. Non è meglio il legno? In quel caso si devono tagliare degli alberi; riciclare plastica significa ridurre i troppi rifiuti presenti sul pianeta.

Quanto costa Coral Life ? 970 euro

Coral Life 250 si può acquistare direttamente da VERGA-Plast Store ovvero online. Il prezzo? Sono 970 euro con consegna gratuita e, assicurano, in pochissimi giorni. Si può anche dilazionare il pagamento in 3 rate da 323 euro ciascuna.

