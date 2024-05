Scooter ibrido meglio di elettrico? Sym PE3 e gli altri

Lo scooter ibrido utilizza la tecnologia dell’elettrico e il vecchio motore a combustione. Dalla sua ha senza dubbio un’autonomia maggiore rispetto al full electric, ma restano le vecchie emissioni inquinanti. Meglio o peggio di un full electric?

Torna la discussione circa il motore ibrido, in questo caso specifico ci occupiamo di scooter ibrido. E lo facciamo di fronte all’innovativo motorino taiwanese Sym PE3. A dire il vero ci siamo imbattuti in questo scooter dalla propulsione completamente elettrica eppure ibrido nel novembre scorso a Eicma 2023. In quell’occasione eravamo di fronte a un prototipo piuttosto ambizioso e quella stessa ambizione era per noi timore. Timore che si trattasse di uno specchietto per allodole a fronte di un’azienda che ha in carnet molte moto a combustione.

Propulsione elettrica, scooter ibrido

Dopo alcuni mesi il Sym PE3 è ancora nel limbo perché continua far parlare di sé, ma da Taiwan non arrivano news sulla messa in produzione di questo “diverso” scooter ibrido. E l’aggettivo diverso è presto spiegato. Si tratta infatti di uno scooter che sfrutta innanzitutto delle batterie a ioni di alluminio. Nel campo dei mezzi di trasporto è una prima volta assoluta che già da sola merita attenzione e rispetto. Batterie che, stando ad alcuni studi, garantirebbero cicli di ricarica molto maggiori rispetto alle tradizionali agli ioni di litio. Ricariche più rapide e anche una maggiore stabilità, e quindi sicurezza, di fronte ad alti sbalzi di temperatura. Inoltre l’alluminio si reperisce molto più facilmente e a buon mercato del litio oltre a essere facilmente riciclabile.

Ma diverso è anche il concetto di ibrido di questo motore. Infatti non ci sono due diverse propulsioni, magari elettrico sotto una soglia di velocità e poi benzina. Oppure nelle diverse opzioni di viaggio. Sym PE3 si avvale di una propulsione diretta completamente elettrica (4 kW), ma dispone tuttavia di un piccolo motore termico che si attiva solo quando è necessario ricaricare la batteria. In sostanza, si tratta di un sistema ausiliario in grado di subentrare al bisogno in maniera autonoma, fornendo nuova linfa alla batteria quando la tensione scende sotto una soglia minima.

Combustione per aumentare l’autonomia

Il motore a combustione interna serve da range extender. Si accende non appena la tensione della batteria scende da 75 a 60 volt, quindi il motore a benzina genera automaticamente elettricità. Il motore a combustione del Sym PE3 dovrebbe essere in grado di fornire un’autonomia di 90 chilometri con un litro di benzina. Con un serbatoio pieno di benzina da 3 litri sarebbe quindi possibile un’autonomia aggiuntiva di circa 270 chilometri. Insieme all’autonomia elettrica pura arriviamo a oltre 300 chilometri. Alla fine questo motore Sym si comporta come quello dell’auto Mazda MX30 analizzata qualche giorno fa.

Pro e contro scooter ibrido

Per molti aspetti quindi lo scooter ibrido Sym PE3 è la risposta giusta a domande pressanti e anche piuttosto lecite. Infatti i mezzi a due ruote elettrici patiscono l’alto costo di acquisto e in questo caso con batterie più piccole e fatte di alluminio, si dovrebbe poter abbassare la richiesta economica. Poi c’è la difficoltà di ricarica. Sia in casa quando si vive in condominio e magari non si ha a disposizione un garage allacciato alla rete elettrica. Sia nelle città dove il costo alle colonnine appare in costante aumento. Qui è una quantità minima di benzina a generare l’elettricità necessaria a una gran quantità di chilometri (sulla carta per ora).

L’altra faccia della medaglia è che, almeno in parte, lo scooter ibrido rinnega il motivo principale della nascita del movimento elettrico. Cioè continua a usare combustibili fossili anche se in quantità ridotta. L’uso combinato di motore termico e motore elettrico permette un risparmio di quasi metà della benzina. Ma usa e brucia benzina con le conseguenti emissioni in atmosfera. Quindi è davvero il fatto che il combustibile fossile non fa “andare” le ruote a redimerci da ogni peccato?

Scooter ibrido italiano

Tra l’altro se parliamo di scooter ibrido c’è l’Italia a fare da capofila del movimento. Infatti bisogna risalire al 2009 quando Piaggio lanciò il modello a 3 ruote, MP3 Hybrid. Doppia trazione, motore a benzina da 125 cc (11 kW) e motore elettrico che garantisce un’ottima spinta aggiuntiva. Il motore a benzina poteva essere usato per ricaricare la batteria a ioni di litio (che ha un tempo di ricarica di 3 ore). Altra casa italiana specializzata in questo tipo di scooter è la Aspes, che ha presentato in questi anni modelli interessanti come Vega e Perseo Hybrid. Vega Hybrid è disponibile nelle versioni 50 e 125 cc. Perseo Hybrid è un modello a 150 cc disponibile in all-electric (35 km di autonomia), ibrido e benzina.

Altri modelli dall’estero

Fuori dall’Italia il principale riferimento mondiale per lo scooter ibrido è la giapponese Honda, che negli scorsi anni ha lanciato il modello HEV: 136 kg di peso e 52 km al litro, guidabile in 2 modalità: D (normale) e S (maggiore accelerazione). Presentato nei mercati asiatici nel 2018, il modello PCX Hybrid: pacco batterie rimovibile per la ricarica indipendente e più leggero.

C’è inoltre lo Yamaha RayZR. A dar man forte al motore Blue Core monocilindrico a 4 tempi (8 CV) agisce infatti un sistema di assistenza elettrica, che funge da amplificatore di energia in fase di accelerazione. Il surplus elettrico è stato pensato soprattutto per fornire assistenza nei frequenti avviamenti del motore termico, dal momento che RayZR è dotato di Start&Stop automatico. Un escamotage che permette allo scooter di risparmiare fino al 4% del carburante (Yamaha stima consumi di circa 55 km/litro). Ultimo ma non ultimo lo scooter ibrido Plug-in di Niu, che promette oltre 250 km di autonomia, 110 km/h di velocità massima e una potenza complessiva di 14,5 kW. Uno scooter che è stato annunciato diverse volte, ma che ancora non si è visto.

