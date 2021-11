Niu fa l’en plein: e-moto, scooter ibrido, monopattini ed e-bike

Niu è il primo produttore di scooter elettrici al mondo, ma ora vuole giocare anche “fuori casa”, nelle e-moto vere e proprie, nei monopattini elettrici e anche nelle bici a pedalata assistita. Per annunciarlo ha scelto il palcoscenico di EICMA 2021 dove ha presentato la sua prima moto elettrica RQi, i monopattini KQi2 Pro entry level e KQi3 Max, la e-bike BQi-C1 Pro.

Come si vede, quello che non cambia nella filosofia del colosso cinese delle due ruote è il vezzo di battezzare ogni suo modello con sigle che più astruse non potrebbero essere. Della serie “impronunciabili, anche i tre nuovi e-scooter svelati ieri a Milano, uno dei quali addirittura ibrido plug in termico-elettrico. Sono MQi GT Evo e NQi GTS, 100% elettrici, e il prototipo Niu Hybrid YQi.

RQi, il debutto di Niu nelle e-moto

Ma procediamo in ordine di importanza. La nuova RQi, è equiparabile a un 125 cc. Niu ha scelto per la sua prima e-moto di puntare sul contenuto tecnologico più che sullo stile, tutto sommato abbastanza anonimo. E anche le prestazioni sono in linea con la concorrenza in questa categoria. Il motore infatti eroga 7,5 kW di potenza nominale, per una velocità massima di 110 km/h. Le due batterie rimuovibili hanno una capacità totale di 5,184 kWh, garantendo fino a 120 km di autonomia con una singola ricarica da 7 ore. Il peso in assetto di marcia è di 186 kg.

I voti: stile 6 e mezzo, prestazioni 7, tecnologia 9

Dicevamo invece della tecnologia. Spicca la doppia telecamera anteriore e posteriore (per la retromarcia), a cui si aggiunge il dispaly tuchscreen digitale e la connessione totale. Il tutto per 6.999 euro, che diventano 4.705 con l’attuale Ecobonus. Sarà in vendita da luglio 2022. Ma per Niu l’ e-moto RQi sarà comunque un semplice primo passo perchè l’azienda ha già fatto sapere di essere al lavoro su versioni potenziate, pur nell’ambito, per ora, della categoria Le3 con potenza massima entro gli 11 kW.

Sorpresa: il prototipo di scooter ibrido plug in

Una vera sorpresa è invece lo scooter ibrido Plug-in, che promette oltre 250 km di autonomia, 110 km/h di velocità massima e una potenza complessiva di 14,5 kW. Altro non è stato detto, perchè lo sbarco sul mercato è ancora lontano, presumibilmente nel 2023. Arriverà anche in Italia, dove, dice Niu, la crescita degli scooter 100% elettrici è ancora lenta e gli utenti sono restii ad adottarli perchè pretendono un’autonomia maggiore e più libertà sul rifornimento.

I nuovi e-scooter MQi GT Evo e NQi GTS sono aggiornamenti, potenziati, di modelli esistenti. Il primo con una potenza di 6,5 kW, 65-75 km di autonomia con la doppia batteria, 100 km/h di velocità massima. NQi GTS ha una potenza di 4,6 kW, 60-70 km di autonomia e 80 km/h di velocità massima. Entrambi costano da listino 4.999 euro, Ecobonus escluso.

I tre passi di Niu nella mobilità elettrica leggera

Sulla micromobilità Niu si era già esibita. A Eicma 2019 con una massiccia e-bike e l’anno scorso con il monopattino elettrico KQi3. Oggi aggiunge il nuovo KQi2 Pro entry level (40 km di autonomia, ricarica a casa in 7 ore, motore da 300 W e 600di picco, 4 modalità, freno a tamburo all’anteriore e elettrico al posteriore). Il KQi3 Max ha motore potenziato (450 W e picco a 900), 65 km di autonomia, doppio freno a disco, pneumatici “Self-healing”. La e-bike BQi-C1 Pro, infine, è un veicolo decisamente urbano. Ha la particolarità della doppia batteria integrata nel telaio che consente un’autonomia fino a 100 km e può trasportare fino a 160 kg. Il motore è Bafang da 500 W (750 W di picco) montato nel mozzo della ruota posteriore, i freni sono entrambi a disco.

