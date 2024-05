Perché ho scelto un’ibrida plug-in e non una EV

Perché ho scelto un’ibrida plug-in e non un’elettrica: Guido, un lettore umbro, ja acquistato una Mazda MX-30 R-Ev: “Faccio pochi km al giorno…”. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Perché ho scelto una Mazda MX-30, dopo diesel e benzina

“V orrei raccontarvi la mia esperienza, per ora molto recente, con il grande salto verso l’elettrico. Beh, forse medio, non grande… Da circa 2 settimane ho preso possesso della mia nuova Mazda MX-30 R-Ev, di cui sono assolutamente d’accordo soddisfatto per ora sia come consumi che come confort e dotazioni. Ho sempre avuto auto tradizionali, da Audi TDi, Mazda 3 e MX-5 (quest’ultima ancora nel mio parco auto), tutte rigorosamente manuali, diesel e benzina. Ho deciso di passare ad un ibrido plug-in per via dei pochi km che percorro giornalmente. Ho scelto MX-30 per vari motivi, tra cui il lato estetico e i tantissimi richiami alla storia di Mazda. Come motore Wankel rotativo, sughero per alcuni dettagli interni e le porte posteriori ad apertura al contrario che ricorda tanto la RX-8. È un costruttore alquanto sopra le righe e che ritengo abbia il giusto approccio all’elettrificazione, più pacato e più olistico forse “ .

Perché ho scelto…/ Ecco i consumi su 2 mila km

“S arebbe interessante leggere altre esperienze con la MX-30 R-EV. Nonché il vostro parere su questa versione ibrida Plug-in con range extender, auto mi pare quasi unica in questo mercato. Vi allego i consumi medi rilevati in quasi 2.000 Km, in alto il consumo del motore rotativo per produrre elettricità e sotto il consumo in elettrico. Io mi trovo molto soddisfatto. I consumi sono rilevati in ciclo misto di cui 70% in strade provinciali e comunali umbre, il 20% in autostrada/superstrada e il rimanente 10% in città. Non considero la guida a Todi un ciclo cittadino. Mi farebbe piacere conoscere la vostra opinione, quella di altri lettori e i vostri pensieri a riguardo. Grazie e buon lavoro! “. Guido Minciotti, Todi

Come al solito Mazda ha scelto una strada originale…

Risposta. Dovremmo fare un test dell’auto per dare un giudizio più compiuto. Una cosa è certa: Mazda, come al solito, ha fatto una scelta originale per offrire una versione ibrida plug-in della sua MX-30. Con un motore rotativo tipo Wankel che si attiva per ricaricare la batteria a regime costante o per fornire direttamente energia al motore elettrico di trazione. È un’ibrida plug-in con range extender, dato che il motore rotativo fa da generatore di elettricità e il motore Wankel a benzina non fornisce trazione alle ruote. I dati di consumo rilevati dal lettore, 5,2 litri x100 km e 17,7 kWh/100 km, non ci sembrano esaltanti, ma ripetiamo: dovremmo provare l’auto per essere più attendibili. Resta il fatto, non ce ne voglia Guido, che per chi percorre abitualmente pochi km (e a questi prezzi) non vediamo controindicazioni per l’elettrico puro.