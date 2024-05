Risposta ai criticoni dell’elettrico. Coi fatti

Risposta ai criticoni dell’elettrico. Con i fatti di un viaggio dalla Germania all’Italia e ritorno, non con le parole. Ecco il racconto inviato da Gianluca.

di di Gianluca De Angelis

“H o deciso di scrivervi per raccontare un recente viaggio dalla Germania all’Italia e ritorno. Non tanto per fare un resoconto di uno spostamento in elettrico come tanti se ne fanno. Rispetto la decisione della redazione di pubblicare le mail dei cosiddetti criticoni dell’auto elettrica. Ma purtroppo ho l’impressione che il messaggio che passa sia di una tecnologia inutilizzabile, costosa e poco pratica. Inadatta ad un uso normale giornaliero o per lunghi viaggi “ . o deciso di scrivervi per raccontare un recente viaggioe ritorno. Non tanto per fare un resoconto di uno spostamento in elettrico come tanti se ne fanno. Rispetto la decisione della redazione didei cosiddettiMa purtroppo ho l’impressione che il messaggio che passa sia di una tecnologia inutilizzabile,. Inadatta ad un uso normale giornaliero o per lunghi viaggi

Risposta ai criticoni con una viaggio Germania-Italia e ritorno

“ Guido elettrico ormai da 3 anni, ma solo recentemente ho cambiato la mia prima auto, la mia amatissima MX-30, con un’auto più grande che mi permettesse proprio di affrontare viaggi più lunghi. E sostituire quando possibile il poco sostenibile e sempre più costoso viaggio in aereo. Ho scelto quindi una Ioniq 5 (sì, esatto, c’è vita oltre Tesla). E, dopo aver fatto subito un viaggio inaugurale a gennaio da Francoforte a Berlino, con neve, vento e temperature ben sotto lo zero, a Pasqua ho deciso di provare a scendere in Abruzzo. Per comodità e non essendo molto abituato a guidare per grandi distanz,e abbiamo deciso di fermarci a dormire una notte in Trentino. Approfittando dell’occasione per visitare luoghi mai visti, per poi proseguire il giorno dopo verso l’Abruzzo. Non ho programmato a tavolino soste per la ricarica. Ho semplicemente lasciato all’auto il compito di trovare le colonnine che avevo impostato come preferibili lungo il percorso “ .

Mai fatto una sosta alla colonnina più lunga di 20/25 minuti

“ L’auto si è comportata benissimo, anche se sempre in modo un po’ conservativo. Suggerendo dove fermarmi e cambiando in corsa il piano quando ho deciso di spingermi un po’ più in là. Le soste non sono mai state più lunghe di 20/25 minuti. Non ho mai dovuto aspettare che l’auto finisse di ricaricare. Piuttosto eravamo sempre noi in ritardo tra visita ai bagni, autogrill, spuntino o solo sgranchirsi le gambe. Le colonnine sono frequenti in autostrada, sia in Germania e Austria che in Italia. Tutte hanno funzionato bene senza alcun intoppo per avviarle o nell’erogare elettricità a potenze elevate. Non ho avuto difficoltà neanche a ricaricare in AC una volta giunto a destinazione per gli spostamenti locali. Purtroppo il viaggio di andata non è stato semplicissimo per colpa di traffico intenso, neve e pioggia, che ci hanno costretto a lunghe code e a velocità ridotte “ .

Risposta ai criticoni: spesi di ricariche €253 per 2.850 km

“ Abbiamo impiegato più di 18 ore per circa 1.300 km divisi appunto in due giorni, incluse 5 soste. Il viaggio di ritorno è stato decisamente più veloce e piacevole, circa 15 ore, sempre diviso in due giorni con 4 soste per altrettanti 1.300 km. In totale l’auto ha registrato 2.850 km con un consumo medio di 19.3 kWh/100km. Capitolo costi: ho sottoscritto Ionity Passport a 5,99€ per un mese, che mi ha permesso di ricaricare a 0,49€/kWh in Germania e Austria e a 0,59€/kWh in Italia. Dove però ho preferito usare l’abbonamento, a suo tempo ancora disponibile, E-moving Extra Large a 122€ per 320 kWh. In totale ho speso quindi 253,38€ per 2.850 km, di cui la stragrande maggioranza in autostrada. Ora ci sarà sicuramente chi dirà che col suo fidato dieselone avrebbe speso di meno, e magari sarà pure vero (?). Ma io l’auto elettrica l’ho voluta comprare non per risparmiare, ma per viaggiare pulito e comodo. Contribuendo nel mio piccolo a non peggiorare ulteriormente la situazione drammatica del pianeta “ .

IN CONCLUSIONE . “ Insomma questo non è un racconto di un’avventura, di un viaggio speciale e ardito. Ma di un normalissimo spostamento come se ne fanno già tantissimi, con una nuova tecnologia più sostenibile e decisamente più rilassante “ .