Chi ha paura dell’auto elettrica? Il libro-inchiesta

Chi ha paura dell’auto elettrica? È il titolo di un libro di grande interesse scritto da Alessandro Macina, inviato speciale di Presa Diretta (Rai Tre). Otto fake news vengono sottoposte alla prova dei fatti in modo rigoroso e avvincente allo stesso tempo. Riproduciamo qui l’introduzione firmata dal prof. Nicola Armaroli.

di Nicola Armaroli

Anno 2023. L’auto più venduta in Europa e nel mondo è stata Tesla Model Y. È la prima volta per un’auto a batteria, è la prima volta che un’auto da oltre 40.000 euro è in testa a questa classifica. È uno spartiacque. In Italia la notizia passa abbastanza inosservata e la cosa non sorprende: nel 2023 il nostro Paese si piazza all’ultimo posto, con distacco, per vendite di elettriche tra i grandi Paesi europei. Le vendite faticano ad arrivare al 4% del totale, mentre in Francia, Germania e Regno Unito si viaggia verso il 20%. In Olanda si supera il 30%.

Chi ha paura? Ci sono blogger che lavorano a tempo pieno per denigrare

Eppure, nel Paese dove nove patentati su dieci non hanno mai guidato un’auto elettrica e oltre sei su dieci non vi sono mai neppure saliti, possiamo contare su un numero altissimo di cultori della materia. Pronti a lanciarsi su qualsiasi aspetto dell’argomento: batterie, inquinamento ambientale, risorse minerali, mercato dell’auto. È un fiume in piena in TV, sui giornali, nel web. Blogger No Watt (alcuni si vantano di non aver mai guidato un’elettrica) lavorano senza sosta per convincere il pubblico che l’auto a batteria è la fregatura del secolo. Ho partecipato di recente a una delle principali trasmissioni televisive nazionali “di approfondimento”. E il tono antiscientifico del dibattito (il parterre includeva popolari opinionisti dotati di una certa reputazione) ha raggiunto livelli deprimenti. Mai un numero solido o un’osservazione degna di nota, solo un fiume in piena di superficialità e, talvolta, falsità.

Né la rovina né la salvezza del mondo: solo una rivoluzione tecnologica